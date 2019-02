Federación asegura que nunca recibió quejas de cobros de técnicos

Álvaro González Alzate, segundo vicepresidente de la Federación de Fútbol y uno de los directivos con más peso e influencia tanto en el balompié nacional como sobre líderes del fútbol femenino, fue el delegado de la Selección Colombia de mujeres que disputó los Juegos Olímpicos del 2016. Este lunes le dijo a EL TIEMPO que en ningún momento, él u otros directivos recibieron denuncias sobre supuestos cobros por convocatorias a ‘concentraciones paralelas’ o por los uniformes de jugadoras que habría exigido el exentrenador Felipe Taborda y denunciaron ayer en un video por las futbolistas Melissa Ortiz e Isabella Echeverri.

“Uno de los responsables del fútbol femenino en Colombia soy yo, Álvaro González, y jamás, óigase bien, jamás en los 36 años que llevo de dirigente he conocido una queja o una denuncia o un reclamo de que los técnicos de las selecciones femeninas les hayan cobrado a las jugadoras por alinearlas o por convocarlas o por algo. El directivo que más ha estado con los equipos femeninos en el exterior soy yo y jamás recibí una queja de esas y tampoco ningún otro delegado de esos equipos como lo han sido Alejandro Hernández, César Guzmán o Elkin Arce”, le dijo Gónzález a EL TIEMPO.

El directivo dijo que Taborda sí tuvo serios problemas con ese grupo de jugadoras durante los Olímpicos de Río, al punto de que él, en pleno campeonato, hizo que el asistente Pedro Alzate tomara las riendas del equipo, aunque públicamente no se supo. Según contó, después de la goleada que le propinó Francia en el debut (4-0), en una reunión posterior al partido al menos tres jugadoras le recriminaron al técnico el intentar sacarlas del equipo durante la gira previa de preparación en la que utilizó a otras futbolistas, pero que por los malos resultados (fueron goleadas 7-0 por Estados Unidos) tuvo que volverlas a alinear en los olímpicos. “Era imposible que las siguiera dirigiendo. Cuando le pregunté por qué quiso cambiar de jugadoras, él me dijo que eran unas disociadoras que reventaban el grupo”, contó.



El directivo recordó que Taborda y un grupo de sus futbolistas chocaron porque ellas querían a Nelson Abadía, quien ya había sido su asistente y luego fue su reemplazo.



González, con vehemencia, dijo que no entiende por qué solo ahora, dos años y medio después, las jugadoras publican sus denuncias sí pudieron hacerlo en su momento a la federación para que se investigara el caso.



“Con el solo hecho de decirle al delegado, la federación hubiera abierto una investigación disciplinaria. ¿Por qué ahora sacan un video y no mandaron una carta formal a la federación? Si hoy recibimos una denuncia formal en la federación de una sola jugadora, abrimos de inmediato una investigación disciplinaria, pero no lo haremos por versiones de prensa o por chismes”, agregó.



