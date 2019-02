Tener norma de jugador sub-20 en la Liga local, una polémica repetida

El irregular rendimiento de la Selección Colombia sub-20, que apenas ha marcado cuatro goles en ocho partidos en el Suramericano de la categoría en Chile y, aun así, mantiene grandes opciones de llegar al Mundial de Polonia, abrió de nuevo el debate sobre si debe volver la norma que obligaba a los clubes profesionales a poner un juvenil en su nómina.

Esa reglamentación estuvo vigente entre 1999 y 2011. En ese lapso, Colombia participó en ocho suramericanos y solo clasificó dos veces a la Copa del Mundo, en 2003 y 2005. No se cuenta el Mundial de 2011, en el que Colombia fue local. Una de las quejas del actual equipo es su falta de experiencia en la A. El año pasado, 50 jugadores nacidos a partir de 1999 actuaron en primera división. Solo cuatro pasaron de 1.000 minutos.

Curiosamente, los dos que más jugaron no están en la Selección: Luis Sinisterra (1.394 minutos con Once Caldas, pero se fue a mitad de año al Feyenoord de Holanda), y Andrés Amaya (1.218 con Huila). Les siguen Johan Carbonero (1.178) e Iván Angulo (1.111), este último, el autor de dos de los cuatro goles de Colombia. Cabe recordar que de los 23 convocados, nueve juegan en la B.



Eduardo Lara fue el técnico que más provecho le sacó a la norma. Dirigió la Selección sub-17 en 2003 y luego pasó a la sub-20, en la que estuvo entre 2005 y 2011. “Para nosotros fue un gran acierto. Ojalá se diera. Hoy ya hay jugadores que llegan con 16, 17 años, pero no juegan por norma sino por convicción”, explicó el actual técnico de Envigado. “Hay que pensar no solo en la inmediatez, sino en lo que vamos a dejar para el futuro. Lo que nosotros hicimos alcanzó para dos mundiales y, seguramente, alcanzará para el tercero: queda una base importante, como James Rodríguez, Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, Santiago Arias”, agregó.

Selección Colombia Sub-20 Foto: AFP

Arturo Boyacá, director de planeación deportiva de Santa Fe, no está de acuerdo con que la promoción de jugadores juveniles se haga por obligación, pero considera que hay que dar el paso si no existen otras opciones. “Es una pena que eso tenga que estar reglamentado, cuando, la verdad, debería ser una necesidad de los clubes tener una mayor inversión en los procesos formativos. Pero si necesariamente hay que obligar a los que están aquí, especialmente a los extranjeros, pues bienvenida”, dijo.

​

“Muchos vienen, piensan en el resultado del día siguiente y cuantos más veteranos tengan, mejor”. Esas son las consecuencias que tenemos ahora: no hay jugadores con recorrido y vivencias en el fútbol profesional para tener una selección más representativa.



Cuando era obligatorio poner a los juveniles, hubo técnicos que la cumplían a regañadientes. Hernán Darío Gómez, cuando dirigió a Santa Fe, puso a un muchacho de 14 años, Mauricio Alarcón, en un partido contra Pereira, en 2009. No alcanzó a jugar un minuto cuando ya lo estaba sacando. Nunca volvió a aparecer en un partido de Liga.



“Cuando a mí me tocó, busqué a un jugador que de verdad pensaba que podía rendir, independientemente de la edad: en Nacional saqué a Elkin Calle y en Tolima, a Yulián Anchico. Pero estoy totalmente en desacuerdo con esa norma. Es como echarle la culpa al fútbol profesional de las cosas que se están haciendo mal en las divisiones menores y en el fútbol aficionado”, recordó el DT del Junior, Luis Fernando Suárez.



Curiosamente, los dos últimos logros de las selecciones sub-20, el título de 2013 y el subtítulo de 2015, ambos bajo el mando de Carlos ‘Piscis’ Restrepo, se consiguieron cuando la norma ya no existía.



“Eso de la norma es coyuntural. Yo diría que es un pañito de agua tibia”, opinó Agustín Garizábalo, veedor del Deportivo Cali en la costa Atlántica y el descubridor de jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, Luis Fernando Muriel, Abel Aguilar y Rafael Santos Borré. “La solución es volver a organizar el torneo de primera C, darles competencia. En España existe el torneo Primavera, que es para jugadores de hasta 22 años. Acá, si no estás en el fútbol profesional, solo queda el sub-20, y no tiene la dimensión de una competencia profesional”, añadió.



Garizábalo agregó que la falta de continuidad de los cuerpos técnicos de las selecciones menores también afecta el rendimiento. “Arturo Reyes debe quedarse, estar cerca de la selección mayor y también hacer un seguimiento, no mirar solo si tiene o no partidos en la A, o que esté afuera, así no juegue. No hay una concatenación de selecciones ni gente en las regiones observando jugadores. Y además nos falta un técnico de mayores que proponga un estilo que nos represente”, concluyó.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc