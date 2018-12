Falcao vuelve al lugar donde fue el mejor 9 del mundo

“Lolololololo, lolololololo, Radamel Falcao”, a todo pulmón se estremecía la vieja casa del Atlético de Madrid, el estadio Vicente Calderón, durante los años 2011 y 2013, avisando que Falcao García había marcado otro gol. La historia de amor entre la afición colchonera y el colombiano dejó tres títulos, 70 goles en 91 partidos oficiales y varios recuerdos inolvidables.

Este miércoles (12:55 p. m.), el ‘Tigre’ se reencuentra con sus hinchas, esta vez en el Wanda Metropolitano, nueva sede del ‘Aleti’, pero con la camiseta del Mónaco, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.



“Siempre es bueno poder volver al estadio del Atlético tras mucho tiempo sin hacerlo. Los momentos que viví y los recuerdos siempre los voy a llevar conmigo. Poder reencontrarme con todos los aficionados y la gente que trabaja en el club me genera mucha emoción”, declaró Falcao ayer en la rueda de prensa previa al juego.



Y es que entre todos esos buenos recuerdos están los dos títulos de la Liga de Europa, ser parte del 11 ideal del año 2012 (siendo considerado el mejor 9 del mundo), ganarle la Copa del Rey al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, además de aquella noche mágica en la que con un hat-trick de Falcao, el Atlético se coronó campeón de la Supercopa de Europa.



Por todo esto, “Falcao será homenajeado en su primera visita al Wanda Metropolitano”, dijo el club el martes en su página web. “El futbolista, muy querido por la afición rojiblanca, recibirá un homenaje en los prolegómenos del encuentro por parte de nuestra entidad en su regreso a Madrid”.



Hoy, más que nunca, Radamel Falcao debe estar arrepentido de irse del Atlético, aunque en sus declaraciones no lo afirme: “Era otra realidad. El club en ese momento no podía retener los jugadores, como fue el caso de Agüero, Forlán y demás. Ya está”, dijo ayer. Pero, con la realidad que hoy pasa el Mónaco, es difícil creer que el colombiano no quisiera estar en ese club que tanto le dio.



El equipo monegasco ya está eliminado de la Liga de Campeones, se ubica en los puestos de descenso de la Liga de Francia, fue desmantelado de casi todos los jugadores que lograron ganar la Ligue 1 en el 2017, su presidente está siendo investigado por corrupción, tráfico de influencias activo y pasivo y complicidad en esos delitos, y las buenas intenciones del Thierry Henry, su nuevo DT, no cubren su falta de experiencia para dirigir.



En el Atlético de Madrid solo se piensa en una victoria que le garantice el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones. El equipo rojiblanco marcha en la segunda posición del grupo A, empatado a 9 puntos con el líder, el Borussia Dortmund, mientras que por detrás se sitúan el Brujas belga (4 puntos) y el Mónaco (un punto).



Una victoria le daría tranquilidad al Atlético, que también podría asegurarse el pasaporte a la siguiente fase si el Brujas pierde o empata ante el Dortmund en el otro partido de la llave. “Ojalá que mañana podamos hacer un buen partido. Tenemos la necesidad de poder ya estar en octavos mañana a la noche”, dijo el técnico Diego Simeone este martes en rueda de prensa.



El equipo del ‘Cholo’ llega a este encuentro tras fallar el sábado en su asalto al liderato de la Liga española, al no poder pasar del empate 1-1 con el Barcelona, pero confiado en su fortaleza en casa. De los 28 encuentros europeos que ha disputado el Atlético de Madrid en su estadio desde que el ‘Cholo’ se hizo cargo del equipo en el invierno de 2011, solo ha perdido dos y ganado 21.



El Atlético seguirá sin poder contar para este encuentro con las sensibles bajas de los uruguayos Diego Godín y José María Giménez, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones musculares, al igual que Juanfran Torres.



Diego Costa, quien sufrió molestias en un pie y tuvo que ser sustituido en el partido contra el Barcelona el sábado, no se entrenó este martes y podría dejar su lugar al croata Nikola Kalinic para acompañar al francés Antoine Griezmann. “Está haciendo un esfuerzo enorme, tiene dolor en el pie”, dijo Simeone sobre Costa.



Por su parte, Thierry Henry, DT del Mónaco, dijo: “No les voy a decir lo que vamos a hacer mañana (hoy), pero no es muy difícil imaginarlo. Siempre hablamos del Atlético, y dicen que solo juegan a la contra, pero no es verdad, siempre luchan el uno para el otro.



DEPORTES