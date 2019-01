Las claves del desplome del Real Madrid esta temporada

Real Madrid encajó contra la Real Sociedad su sexta derrota liguera de la temporada, un desplome para el que no encuentra solución, con un nuevo error individual que hizo ir a remolque a un equipo sin confianza. No encuentra la confianza, ni los rendimientos individuales para salir de una crisis que se agudiza después de la salida de Cristiano Ronaldo.

Estos son sus pecados

Un nuevo error individual que hace ir a remolque. Los errores individuales en el inicio de los partidos le cuestan mucho y se ven obligados a remontar. Contra la Real Sociedad fue casemiro el autor de una nueva desatención. De golpe reaparecieron todos los males de la etapa de Julen Lopetegui, DT con el que comenzaron estos males. “Tenemos que estar más concentrados y no cometer errores tempranos en los partidos”, aseguró Santiago Solari, DT del equipo.

Casemiro pierde un balón. Foto: EFE

Un equipo que se aleja de los valores del club. Defendió Solari la pelea y el carácter de sus jugadores cuando le vinieron mal dadas, pero la realidad es que no había ni media entrada en el estadio Santiago Bernabéu en los minutos finales. Esos en los que hace poco se producían 'milagros', goles salvadores, remontadas peleadas con sudor hasta el último segundo de cada partido.



El actual Real Madrid acaba bajando los brazos cuando no le salen las cosas, se aleja de los valores históricos del club que han dado forma a su leyenda. Transmite resignación en una competición, la Liga, que vuelve a convertir en un imposible en enero.

Los jugadores de Real Madrid se lamentan por un gol de la Real Sociedad. Foto: AFP

Sin soluciones en el banquillo. Si el partido se torcía para el Real Madrid, Solari disponía de un banquillo con tres defensas y tres centrocampistas, ningún jugador ofensivo con velocidad. Tiene lesionados a Gareth Bale, Marco Asensio y Mariano, y solo le quedan, además de Benzema, Isco, Vinicius y Ceballos. La corta nómina y las lesiones también les pasan factura.

Santiago Solari habla con un asistente. Foto: EFE

Bajo nivel de Marcelo. El lateral zurdo cumplió doce años desde su debut con el Real Madrid, controvertido en leyenda del equipo madridista pero en su momento más bajo, silbado por la afición del Santiago Bernabéu ante la Real Sociedad por su bajo rendimiento. Ya no le da salida al equipo, no tiene explosión y en la defensa comete muchos errores.



Ya no tienen a Cristiano. Si había un jugador que aparecía para apagar incendios y llevar a Real Madrid a lo más alto era Cristiano Ronaldo. El portugués decidió irse a la Juventus, cansado del trato en el equipo español y dejó un espacio enorme en el club español. No tienen una superfigura ni un goleador. Luka Modric, ganador de todos los prmios individuales, no es ni la sombra del luso.



EFE