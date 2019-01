'Este resultado nos ayudará a buscar el objetivo de clasificar': Reyes

El técnico de la Selección Colombia Sub-20, Arturo Reyes, se refirió al triunfo de su equipo, el primero en el Suramericano de Chile, contra Bolivia. Destacó la importancia de estos tres puntos para pensar en la clasificación.

Resultado: A medida que pasen los juegos se van a sentir mejor, los veo cada vez más seguros, con más tranquilidad, y este resultado con seguridad nos va ayudar a buscar el primer objetivo que es la clasificación

Lo positivo: Me quedo con la elaboración de juego del equipo. Todavía no es lo que esperamos. Pero es una cancha seca y no deja que el balón circule como queremos. La temperatura también hace que el fútbol se vuelva un poco lento. Pero a todo eso nos tenemos que adaptar. Hay que seguir mejorando,



Variantes: Los jugadores que entraron al principio y en el segundo tiempo nos dieron un punto importante como para saber que todos tiene la posibilidad de jugar. A medida que pasan los juegos el grupo se hace fuerte. Los que no han tenido la posibilidad de jugar muestran ese deseo de aportar. Los que entraron dieron una buena mano. Había jugadores fatigados.



Lo que viene: Que nos concentremos y vivamos el juego dentro del terreno para que los jugadores mejoren la toma de decisiones. Chile es un gran rival, no se les han dado las cosas, pero no les he visto juegos malos.Les ha faltado suerte también para definir porque ha tenido oportunidades. Va a ser difícil, pero tenemos días para descansar, recuperarnos, esperaremos los resultados. Así que solo sabemos que tenemos que recuperarnos y da tranquilidad que todos los que han actuado han cumplido.



Anímico: Estos muchachos han mostrado madurez para aceptar los resultados que se han dado. No es fácil lo del primer juego. Hicimos un trabajo como para no perder y el resultado no se dio y los jugadores que han tenido experiencia en suramericanos como Mier, Balanta, nos han ayudado mucho con su experiencia, y eso es importante porque nos ayuda a mantener la estabilidad emocional.



DEPORTES