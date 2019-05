Las razones que llevaron a la liga inglesa a asumir el dominio europeo

La Premier League inglesa contará esta temporada con el campeón de la

Liga de Campeones y el de la Liga Europa, con ambas finales copadas por clubes ingleses, un hito que logrará por primera vez, después de haber sumado solo uno de diez títulos continentales en juego en los últimos cinco años. ¿Cuáles son las razones de este éxito?

Liverpool y Tottenham, en la final de Madrid del 1 de junio por la máxima competición continental; y Chelsea y Arsenal en la del 29 de mayo en Bakú, transformarán el dominio económico británico en hegemonía deportiva. Será la tercera vez en la historia en la que coincidan dos clubes ingleses como ganadores de la

Liga de Campeones o Copa de Europa y la Liga Europa o Copa de la UEFA, algo que ya hicieron el Liverpool y el Ispwich Town en la temporada 1980-81; y el Liverpool y el Tottenham Hotspur en la 1983-84.

Poderío económico

Cuatro de los diez equipos con mayores ingresos del fútbol mundial participarán en las dos finales europeas del curso, parte de la aristocracia del fútbol, según los cálculos de la última edición del informe 'Money League' que elabora cada año la consultora Deloitte. El Liverpool, con unos ingresos de 513,7 millones de euros, el Chelsea (505,7), el Arsenal (439,2) y el Tottenham (428,3) ocuparon las últimas cuatro plazas del 'top ten' de esta clasificación, que coparon en la última campaña Real Madrid y Barcelona, ambos alrededor de 700 millones la pasada campaña, seguidos por el Manchester United, el Bayern Múnich, el Manchester City y el Paris Saint-Germain.



En el caso de los dos finalistas de la Liga de Campeones, Liverpool y Tottenham, son equipos emergentes en la liga de los poderes económicos del fútbol mundial. Los 'reds' mejoraron sus ingresos la temporada pasada un 25 %, gracias al impulso que les supuso ser finalistas de la anterior edición ante el Real Madrid, junto al que son el equipo que más dinero recibe por sus contratos televisivos de los grandes del continente, unos 250 millones. Su rival en la final del Wanda Metropolitano, el Tottenham, también ha generado un incremento de ingresos importante, hasta el punto de haber duplicado sus ganancias en los últimos cinco años (de 216 millones en 2014 a 428 en 2018), lo que le ha permitido ir ganando puestos en esta lista de los 'ricos' del fútbol mundial. En el caso del conjunto londinense, su crecimiento ha estado impulsado no solo por la televisión, sino también por las entradas y abonos en día de partido, que crecieron un 54 % (85 millones) durante su estancia temporal en Wembley antes de la inauguración este curso del Tottenham Hotspur Stadium.



Respecto a los finalistas de la Liga Europa, el Chelsea, último ganador inglés de la

Liga de Campeones (en la 2011-12), ha vivido altibajos en los últimos años al no asegurar siempre su clasificación para el máximo torneo continental, aunque lo ha enjugado con su triunfo en la Premier hace dos cursos y sus acuerdos comerciales, un aspecto en el que lidera a los cuatro finalistas ingleses, con 192 millones en ingresos el último año.



Por su parte, el Arsenal vive con esta final un rearme para su negocio, ya que de los cuatro finalistas británicos es el único que ha visto decrecer su negocio en la última temporada, de los 488 millones que ingresó en la 2016-17 a los 439 de la 2017-18. Con el español Unai Emery, un especialista en esta competición, que ha ganado tres veces con el Sevilla (consecutivas entre 2014 y 2016), el conjunto 'gunner' intentará reanimar sus cuentas con este trofeo.

TV y reparto equitativo

Buena parte de los ingresos de los equipos ingleses se deben a los derechos de TV, que son los más altos entre las principales ligas europeas. Esa diferencia les ha permitido a los clubes tener fichajes importantes, además, por una razón clave y es que el reparto de esos ingresos es más equitativo que en otras ligas, lo que posibilita que sea una liga fuerte en su conjunto y n o con un par de dominadores.

Fichajes pese al 'brexit'

Los clubes ingleses están nutridos de futbolistas foráneos, europeos, africanos y americanos de alto nivel. En el mercado de fichajes ya es habitual que estos clubes tengan el poderío financiero para pelearle los jugadores a los otros grandes de Europa.

Pogba, Kepa, Lukaku, Aubameyang, Sterling, Alisson o Keita son ejemplos de traspasos que estuvieron por encima de los 60 millones de euros en los últimos años.

Renovación

La llegada de entrenadores extranjeros y de categoría ha nutrido de nuevas ideas a los clubes ingleses, que han renovado su tradición de entrenadores de muchos años de permanencia en un único club: apostaron por prestigiosos entrenadores foráneos como Klopp, Emery, Pochetino y el propio Guardiola, que está a punto de ganar la Liga Premier con el City.

ADN

El fútbol inglés mantiene su identidad, un juego físico, potente, de un nivel competitivo altísimo, veloz,y ahora, tiene una dosis de coraje y una mentalidad ganadora que se reflejó en las remontadas que lograron Liverpool y Tottenham.

Selecciones

A nivel de selecciones Inglaterra demuestra que sus jugadores, pese al movimiento de extranjeros, no están estancados. En el Mundial de Rusia, Inglaterra (que eliminó a Colombia) fue cuarta. Pero además, es la vigente campeón del mundial Sub 20 (2007) aunque no clasificó para Polonia 2019. Esa actual campeón del mundial Sub-17, en 2017 fue campeón Europeo Sub-19, y lleva tres títulos seguidos del Esperanzas de Toulon, lo que demuestra que hay fútbol ingles para rato.



DEPORTES CON EFE