'Tenemos un pacto con Queiroz': Jesurún

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, afirmó este lunes que el técnico Carlos Queiroz es el plan A para ser el DT de Colombia y que la posibilidad es muy sólida: "Lo de Quieroz es claro. Tenemos conversaciones muy adelantadas. Me atrevería a decir que tenemos un pacto de que se va a vincular con nosotros, pero nos ha solicitado que hasta que termine la Copa Asia, el viernes, no finiquitemos lo que está muy adelantado", dijo.

Justamente este lunes Queiroz anunció su despedida de la selección de Irán, tras quedar eliminado en la Copa Asia.

"No hay plan B. Hay plan A y es muy sólido", agregó el dirigente en declaraciones a La FM.



El presidente de la FCF se refirió a las aceptación o rechazo que pueda tener el técnico portugués por no haber dirigido selecciones suramericanas. "Cualquier nombre genera controversia. Pero hay que analizar la hoja de vida de él, es riquísima, por su experiencia. No la tiene en Suramérica, pero sí en EE. UU., Real Madrid, cuatro veces ha ido al Mundial... Hoy el fútbol ya no tiene tapujos de nada. Me sorprende cuando conversamos con él por el conocimiento que tienen del futbolista colombiano. Sería más bien cómo se adaptaría a la idiosincrasia colombiana, pero es portugués y ellos son muy latinos", afirmó.



Jesurún dijo que el contrato que se firmará con el nuevo DT será por cuatro años y que a Colombia le favorece que se hayan aplazado las eliminatorias al mundial para el 2020. "Eso nos va a dar la oportunidad de que este nuevo cuerpo técnico participe en la Copa América y de tener el resto del año para hacer la preparación seria que le facilite a Colombia la aspiración que tenemos que es volver al Mundial. Apoyamos esa iniciativa de que arranquen en 2020,, como se decidió".



Adicionalmente se refirió a la salida de uno de los patrocinadores de la Federación, la firma Coa Cola, y anunció que en 15 o 20 días tendrán el panel de patrocinadores para los próximos 4 años.



