Qué pasa por la mente de un futbolista cuando va perdiendo un partido

Luego de las sorpresivas remontadas en las semifinales de la Liga de Campeones, en los encuentros entre el Liverpool y el Barcelona (4-3, en el global), y el Ajax y el Tottenham (3-3, en el global), se notaban los rostros de tristeza en los jugadores de los equipos derrotados.



EL TIEMPO consultó a dos psicólogos deportivos para entender qué puede pasar por la mente de jugadores de alto rendimiento como los del Barcelona y el Ajax y qué incidencia tiene el estado anímico en los partidos decisivos, como son las semifinales de la Champions League.

Jugadores del Ajax se lamentan tras la derrota con Tottenham. Foto: Reuters

Antecedentes

Hace un año, al Barça le ocurrió algo similar en Italia contra Roma, cuando cayó 3-0 en la vuelta de los cuartos de final de la Champions (4-4, en el global y eliminado por goles en condición de visitante).



“Esos antecedentes, con la Roma, y la posibilidad de perder el partido, crea una serie de pensamientos negativos que terminan mellando la confianza, porque no saben cómo van a resolver una situación con la que no pudieron sobreponerse en una ocasión pasada”, explicó Fernando Rivera, psicólogo deportivo.



“Messi y sus compañeros se confiaron con el 3-0 de la ida, se desconcentraron y se les acabó el partido. El cuarto gol es un problema de desconcentración total, que uno supondría que en jugadores de este nivel no debería pasar. Eso demuestra que son tan humanos como cualquiera y lo demostraron. Son muy buenos pero cometen errores”, agregó.



Daison Guerra Martínez, máster en psicología de la actividad física y del deporte, mencionó que cuando a un deportista las cosas no le resultan, suele experimentar angustia e intranquilidad que le impiden desplegar todo su potencial técnico, físico y psicológico.



“El jugador recurre a lo que ha aprendido a lo largo de su carrera como deportista, a todo el contenido experiencial que le ha permitido configurar su perfil como deportista de alto rendimiento. En el caso del Barcelona, la ejecución de los gestos deportivos se ven opacados por la eficacia en el logro de metas del equipo rival”, comentó Guerra.

Jugadores del Barcelona no podían creer que perdieron una eliminatoria que tenían a favor. Foto: Reuters

¿Cómo se prepara mentalmente un jugador?

Rivera manifestó que el alto rendimiento y los altos logros “no son para todos”. Además, aseguró que en el proceso de formación de los deportistas influye mucho la personalidad y la resiliencia, como una suerte “de terquedad hacia las situaciones adversas, como una motivación autoregulada" que los ayuda a ser mejores.



“Uno no se vuelve bueno porque sí. Dentro de los procesos de maduración inciden unos factores de personalidad que se han desarrollado dentro de la niñez y la adolescencia”, señaló.



Guerra, por su parte, describió que la preparación mental es un proceso que se da desde los inicios de la formación deportiva.



“Se trabajan variables psicológicas que influyen en el rendimiento deportivo, como la atención, concentración, ansiedad, estrés, nivel de activación y cohesión de equipo”, resaltó.



“El trabajo psicológico apunta al establecimiento y desarrollo del pensamiento estratégico deportivo, establecer alternativas para solucionar problemas, desde una adecuada toma de decisiones”, complementó.



Redacción APP