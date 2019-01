Programación deportiva para este domingo 20 de enero

CARACOL TV HD2 y golcaracol.com

3:10 p. m.: FÚTBOL – Suramericano Sub-20: Paraguay vs. Argentina

5:30 p. m.: FÚTBOL – Suramericano Sub-20: Uruguay vs. Ecuador

ESPN

2:30 p. m.: FÚTBOL – Serie A de Italia: Nápoles vs. Lazio

7 p. m.: TENIS – Abierto de Australia: octavos de final



ESPN 2

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Huddersfield vs. Manchester City

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Leganés

7 p. m.: TENIS – Abierto de Australia: octavos de final



ESPN 3

7 p. m.: TENIS – Abierto de Australia: octavos de final



FOX SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Torneo Fox Sports: la final



FOX SPORTS 2

8 p. m.: FÚTBOL – Partido amistoso: Boca Juniors vs. Aldosivi



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Betis vs. Girona

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Rennes vs. Montpellier

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Valladolid







