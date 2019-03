Los detalles del primer entrenamiento de Queiroz con la Selección

La Selección Colombia de fútbol realizó ayer, en Yokohama, su primer entrenamiento con Carlos Queiroz al mando del equipo. En la práctica estuvieron 11 jugadores: Alfredo Morelos, Luis Fernando Muriel,Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Camilo Vargas, Helibelton Palacios, Déiver Machado, Luis Díaz, Mateus Uribe, Cristian Borja y Radamel Falcao García. El resto de futbolistas que ya llegaron a Japón realizaron trabajo de gimnasio.

Ese contacto inicial del técnico portugués con sus nuevos dirigidos estuvo lleno de detalles. En principio no hubo una reunión entre todos los integrantes porque el grupo todavía no estaba completo. Varios jugadores que recién llegaron al país nipón, como James Rodríguez, presentaron en acto formal la nueva camiseta del equipo, en el mismo estadio Nippatsu Mitsuzawa, de Yokohama, lugar de la práctica la Selección Colombia. Ese grupo juego fue al gimnasio y no hizo parte de la práctica de fútbol.



En Japón, ya estaban 20 jugadores, y solo faltaban por llegar, al ciertre de esta edición, Sebastián Villa y Yimmi Chará y Álvaro Montero, los convocados de emergencia por las lesiones de David Ospina y Juan Fernando Quintero.

Radamel Falcao García, en el primer entrenamiento de Colombia en Yokohama. Foto: Miguel Ángel Bautista

Mientras se realizó el evento de la indumentaria del equipo nacional, Carlos Queiroz preparaba todos los detalles en la cancha. En la práctica con balón, tras el calentamiento, hubo un detalle que fue común denominador durante toda la práctica: Queiroz interviene en todos los ejercicios, siempre está arengando, gritando algo, corrigiendo lo que ve mal y es parte activa durante todo el tiempo en el que los jugadores están ejecutando los movimientos pedidos por el entrenador. Dirigió toda la sesión.



Y en uno de los asuntos en los que hizo más énfasis fue en que los jugadores rematen al arco, con dirección a la portería. “Prefiero que la tape el arquero, a que la pelota se vaya por fuera”, era una indicación constante de Queiroz. “Rematen al arco, rematen al arco”, insistía.



En la parte específica de los trabajos se realizaron ejercicios de rondas de pases en espacios reducidos. Luego, el grupo se dividió en dos grupos de cinco y el arquero Camilo Vargas fue a trabajar en su campo con el preparador de arqueros, Eduardo Niño. Los jugadores se dividieron en dos equipos a lo largo de un espacio con tres miniarcos (de ‘banquitas’) a lado y lado y la instrucción era la misma: hacer goles, patear a las pequeñas porterías para afinar la puntería.



En el camerino, como es habitual, predomina la salsa para amenizar el ambiente y opacar un poco el frío ya que en Yokohama, el termómetro marcaba una temperatura promedio de nueve grados centígrados.



Este miércoles se espera que se realice el primero de los dos entrenamientos previstos con el grupo completo, antes del partido del próximo viernes, contra Japón, a las 5:30 de mañana de Colombia.



Dos de los jugadores que recién empiezan su camino en la selección de mayores, Luis Díaz y Helibelton Palacios, dos representantes de la Liga colombiana, atendieron la prensa al finalizar la práctica y se mostraron con mucha expectativa de cara a lo que será el juego contra Japón y, el del próximo martes, contra Corea del Sur, en Seúl.



“Estoy contento por estar acá, con esta linda oportunidad que me brinda Dios; lo que he conocido del técnico, hasta ahora, es que es una buena persona; hay que acoplarse al grupo, y para lo que necesiten, estaré ahí”, dijo Díaz, jugador del Junior. “La idea de cada jugador colombiano es estar en la Selección y sería un sueño llegar a la Copa América. Hace dos años estaba en Barranquilla, las cosas me han llegado rápido, pero siempre de la mano de Dios”, agregó.



“No hemos entrado mucho en detalles, pero ya empezamos los entrenamientos para conocer la idea que tiene el nuevo técnico. Soy un jugador más maduro, he sumado más minutos en la cancha y espero aportar mucho”, dijo, por su parte, el lateral Helibelton Palacios.



DEPORTES