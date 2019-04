City-Tottenham, Guardiola se juega algo más que el pase a semifinales

Pep Guardiola sabe a lo que se expone: si el Manchester City cae eliminado a manos del Tottenham el miércoles en cuartos de la Liga de Campeones, el técnico catalán podría sufrir las mismas críticas que la pasada temporada, y ver manchado su palmarés en Inglaterra.

Superado en el nuevo estadio del Tottenham (1-0) en el partido de ida, los 'Citizens' deberán revertir la situación en el Etihad Stadium a riesgo de vivir una eliminación prematura en la competición reina del fútbol europeo.



Eliminados sin miramientos por el Liverpool el año pasado, el City atenuó la decepción conquistando la Premier semanas después. Pero Guardiola fue severamente juzgado por los medios británicos, acusado de haber renunciado a sus principios de juego en la ida (3-0) y de acumular errores tácticos.



"Incluso Guardiola puede cometer errores y la naturaleza de esta derrota refleja ecos de la sufrida en Anfield hace un año", escribió The Times la semana pasada. Hace ocho temporadas que un equipo de Guardiola no gana un partido de cuartos o semifinales de la Champions fuera de casa, a pesar de haber dirigido a equipos de la talla del Barcelona, el Bayern Múnich o el City.



El prestigioso periódico, como el resto de la prensa inglesa, se mostró sorprendido por las decisiones del genio de Santpedor. ¿Por qué alinear a Fabian Delph en el carril zurdo de la defensa?, ¿por qué prescindir de Kevin De Bruyne o Leroy Sané?, ¿por qué privilegiar a los defensivos Ilkay Gündogan y Fernandinho?

‘Adolescentes'

"Fue mucho peor la pasada temporada", lanzó Guardiola el martes pasado. En efecto, con un solo gol en contra, el técnico español puede confiar, pero el más mínimo error podría condenarles a mermar significativamente su cosecha de títulos esta temporada.



El Manchester City conquistó en febrero la Copa de la Liga y es el gran favorito para llevarse la FA Cup en mayo ante el Watford. Además tiene en su mano repetir título en la Premier. El catalán suele aludir a la falta de experiencia europea del City para explicar pobre bagaje en la Champions.



En caso de eliminar a los 'Spurs' será la segunda clasificación para semifinales de la Liga de Campeones para el club 'Citizen'. "Somos unos adolescentes en esta competición", declaró antes de que su equipo destrozase al Schalke (7-0) en el partido de vuelta de octavos.



Sin embargo, no fueron el Real Madrid, el FC Barcelona o el Bayern los verdugos del City en las dos primeras temporadas de Guardiola, sino el Mónaco y el Liverpool.

Una eliminación ante el Tottenham, que está a 16 puntos en la Premier, y cuya masa salarial representa la mitad de la de los 'Citizens', supondría un golpe para el equipo de Mánchester. Los 'Citizens' repetirán enfrentamiento ante el conjunto de Mauricio Pochettino el fin de semana en la competición doméstica.



"Si no ganamos esos partidos, estaremos eliminados de dos competiciones. Tengo esa sensación desde hace semanas", previno Guardiola este martes. "No vine aquí para ganar la Liga de Campeones, honestamente. Vine aquí para jugar como lo hemos hecho estos últimos 20 meses", continuó.



Pero de no alcanzar las semifinales el aura de Guardiola se verá mermado. Ante el Tottenham, los 'adolescentes' deberán dar el salto hacia la madurez.

Alineaciones probables:

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Laporte, Mendy - De Bruyne, Gündogan, David Silva (cap.) - Sterling, Agüero, Sané. DT: Pep Guardiola (ESP)



Tottenham: Lloris (cap.) - Trippier, Alderweireld, Sánchez, Vertonghen, Rose - Sissoko, Wanyama - Eriksen - Son, Moura. DT: Mauricio Pochettino.



