Liverpool, a demostrar su superioridad contra Porto en la Champions

Liverpool llega a los cuartos de final en una encrucijada entre la importancia de la Premier League y la nunca desechable Champions: su lucha encarnizada por el título liguero, el que sería el primero en Anfield desde hace treinta años, monopoliza el pensamiento de una hinchada que a escasas jornadas del final se ve por detrás del Manchester City, el vigente campeón.

En estas circunstancias recibe al Oporto, el equipo al que eliminó la pasada temporada en octavos, una ronda en la que los de Jürgen Klopp se impusieron por un contundente 0-5 en la ida disputada en Do Dragão y en la que empataron sin goles en Anfield.



Para el Liverpool, cada partido en Inglaterra supone asomarse al abismo y arriesgarse a una derrota que les aleje del trofeo definitivamente. En Europa la sensación es diferente y la presión parece menor.



El Liverpool es el actual subcampeón y en octavos dejó en la cuneta al Bayern de Múnich, arrollando a los bávaros en una exhibición en su propio feudo. Precisamente, ganar fuera de casa era la asignatura pendiente en Champions después de haber caído en sus tres compromisos lejos de Anfield en la fase de grupos.



Los de Jürgen Klopp saben que levantar la 'Champions' apagaría el posible incendio de perder la Premier, pero también meditan si estar inmersos en dos competiciones les puede acabar dejando sin ninguna de las dos.



El Porto parece un rival propicio para estar por segundo año consecutivo en semifinales, si se echa un vistazo al pasado. En la edición 2017/2018 los 'Reds' barrieron a los portugueses en octavos e iniciaron su particular epopeya, que acabó con la derrota en Kiev ante el Real Madrid.



La baja más importante para los de Klopp será la del lateral Andy Robertson. El escocés fue amonestado por una acción innecesaria en los últimos minutos del encuentro ante el Bayern y no podrá disputar la ida. Cómo ocupar su carril izquierdo será el mayor quebradero de cabeza para un Klopp que contará también con las dudas de Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana y Joe Gomez.



El Porto llega a Anfield también inmerso en un mano a mano muy ajustado, en su caso con el Benfica, por alzarse con la Liga portuguesa. Ambos equipos encabezan la clasificación empatados a 69 puntos, aunque los lisboetas son líderes por los enfrentamientos directos.



El conjunto de Iker Casillas encara esta eliminatoria tras apear en octavos de final al Roma, un cruce que se decidió en los últimos minutos de la prórroga con un gol de Alex Telles de penalti. Los blanquiazules viajan a Inglaterra tras vencer este fin de semana al Boavista por 2-0 en el derbi local con tantos de los brasileños Tiquinho Soares -desde los once metros- y Otávio.



El técnico del Porto, Sérgio Conceição, cuenta con las bajas del camerunés Vincent Aboubakar, lesionado de larga duración, y del brasileño naturalizado portugués Pepe y el mexicano Héctor Herrera por acumulación de amarillas, aunque estos dos jugadores han viajado con el equipo para hacer grupo.



El lateral izquierdo de los ‘dragones’, Alex Telles, arrastra una bursitis en la cadera desde el encuentro de la semana pasada contra el Braga, por lo que será duda hasta última hora.



La gran novedad de la comitiva desplazada a Liverpool es la presencia del joven defensa central del filial Diogo Queirós, que viene entrenando habitualmente con el primer equipo.

Alineaciones probables:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Fabinho; Henderson, Milner, Wijnaldum; Mané, Firmino y Salah.



Porto: Casillas; Maxi Pereira, Militão, Felipe, Telles; Otávio, Óliver, Danilo Pereira, Brahimi; Marega, Tiquinho.



Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)



EFE