Villarreal y Real Madrid alzan el telón del 2019 en la Liga de España

El Villarreal y el Real Madrid alzan el telón del fútbol español en el 2019, por el encuentro de Liga aplazado de la decimoséptima jornada, que encaran ambos con la urgencia de sumar puntos para recuperar posiciones, salir del descenso los locales y acercarse al liderato los madridistas.

Tras la conquista del Mundial de Clubes, competición por la que se aplazó el encuentro del estadio de la Cerámica, el Real Madrid inicia un nuevo año con el reto marcado por su técnico, Santiago Solari, un triplete soñado para el que debe recuperar la estabilidad perdida esta temporada. Su camino lo inicia en casa del

Villarreal, obligado a ganar para alcanzar al Sevilla en la tercera plaza y no ver distanciarse a Barcelona y Atlético de Madrid en la pelea por el título.



El Real Madrid debe asentar una racha de victorias, tres consecutivas en LaLiga Santander sin encajar ni un solo gol, y buscar una mejoría en su juego con el deseo de imponer la autoridad con la que conquistó el Mundial. Pierde Solari para ello a un jugador que de golpe se convirtió en imprescindible, Marcos Llorente. Una lesión muscular le aparta y abre camino al regreso a la titularidad de Casemiro. Se perfila como única novedad de un once titular asentado pero en el que aparecerán las rotaciones continuas en un mes de enero cargado de partidos con la Copa del Rey.



Lejos de él sigue estando Isco Alarcón, que tiene totalmente cerradas las puertas del club para salir en el mercado invernal y al que debe recuperar Solari para optar a todo. A bien seguro es uno de los propósitos del nuevo año. En la Cerámica podría tener minutos en el segundo acto, ante la ausencia de Marco Asensio por lesión, uno de los primeros cambios siempre en zona de ataque cuando no es titular.

#VillarrealRealMadrid | ¡Ya tenemos once inicial ante el @realmadrid! ¡Estos son los groguets 💛 que saltarán al césped de La Cerámica 🏟! pic.twitter.com/QFWEKlEdOJ — Villarreal CF (@VillarrealCF) 3 de enero de 2019

El tridente ofensivo formado por Lucas Vázquez, Gareth Bale y Karim Benzema comenzará el año en un estadio de gran recuerdo para Bale. Allí marcó su primer tanto como jugador del Real Madrid y ha marcado en tres de sus cinco visitas. Suma 98 goles como madridista y está a dos de ser goleador centenario. Mientras, el

Villarreal necesita un punto para salir de la zona de descenso, mientras que una victoria supondría un salto anímico tras la decepcionante campaña del conjunto castellonense.



El entrenador del Villarreal, Luis García, afronta este encuentro con las bajas de Bruno Soriano y Miguelón por lesión, a los que se suma la de Mario Gaspar sancionado, cuya ausencia en el lateral derecho será suplida por el mexicano Miguel Layún. El nuevo técnico del equipo castellonense no da a conocer la lista de convocados hasta el mismo día de partido, aunque en las dos últimas listas ha descartado a Mariano Barbosa y Daniele Bonera.



EFE