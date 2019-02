Once Caldas arranca su sueño internacional; visita al Santaní

El Once Caldas debutará en la Copa Suramericana, este jueves a las 6:30 p.m., en el estadio Defensores del Chaco de Asunción contra el Club Deportivo Santaní de Paraguay, en el partido correspondiente a la primera ronda del certamen suramericano.

La actualidad del conjunto cafetero es positivo, gracias a su buen arranque en la Liga local, en la que marcha invicto con 7 puntos y es colíder, circunstancias por las cuales se siente motivado para estrenarse frente a los paraguayos que viven un presente negativo en su competencia local, en la que marchan décimo con 2 unidades, después de empatar dos encuentros y perder otro en la segunda fecha de la División de Honor.



El técnico Hubert Bodhert no tiene experiencia internacional, sin embargo, lleva un recorrido importante en el fútbol colombiano, espera seguir en el proceso de aprendizaje y confía en sus capacidades como entrenador para sorprender a los de la camiseta ‘albinegra’.



“Es un equipo que se repliega muy bien, un equipo que busca la contra, se basa muy bien en las pelotas quietas, yo creo que eso es lo que vamos a encontrar, así que creo que el Once tiene herramientas para esta clase de equipos”, dijo Bodhert.



Aunque tiene una corta historia, el de San Estanislao sobresale entre los oncenos del interior guaraní, dado que es el único de esta parte del país que compite en la máxima categoría, incluso enseña una propuesta ofensiva caracterizada por su idea de balón al piso y toque permanente.



“Tienen una fuerza por la gente, por la ciudad, pero todo el respeto hacia ellos y a la hora del partido tratar de lastimarlos. Teniendo en cuenta la ideología del técnico trata de jugar más de lo que tira pelotazos, tiene jugadores con características para jugar de esa manera, creo que va a ser importante para nosotros esa segunda pelota, mantener el control del balón y no dejarlos jugar a ellos porque también tienen jugadores de muy buen pie”, comentó el arquero Gerardo Amílcar Ortiz.



Normalmente el Santiní actúa en el estadio Juan José Vásquez, no obstante, debe competir en el Defensores del Chaco, porque su cancha tiene un aforo aproximado de 5.000 personas y el mínimo establecido en esta fase del torneo es de 10.000 asientos.

Formación probable

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Mauricio Restrepo, Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez; Javier Reina, Jean Carlos Blanco y Darío Rodríguez. D.T.: Hubert Bodhert.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA