Benfica abre la puerta a Mourinho: ‘el dinero no es problema’

El presidente del Benfica, Luís Filipe Vieira, dijo este lunes que una eventual contratación de José Mourinho no es descartable ya que "el dinero no es problema" para club, que busca nuevo técnico tras rescindir el pasado viernes contrato con Rui Vitória.

"¿A quién no le gustaría tener a Mourinho? Si él dice mañana que sí, viene enseguida", sostuvo Vieira en una entrevista en la cadena de televisión lusa SIC.



Preguntado sobre si es factible una oferta semejante teniendo en cuenta los abultados honorarios del exentrenador del Manchester United, Vieira respondió que "el dinero no es un problema para el Benfica, aunque admitió no haber hablado aún con el ‘Special One’.



Con todo, agregó que no se sabrá el nombre del nuevo técnico "hasta la semana que viene", por lo que hasta entonces las "águilas" seguirán comandadas de forma interina por el técnico del segundo equipo, Bruno Laje.



El pasado viernes el Benfica rescindió contrato con el portugués Rui Vitória, quien dirigió al club luso durante tres temporadas y media en las que conquistó dos Ligas, una Copa de Portugal, dos Supercopas de Portugal y una Copa de la Liga.



Pese a este palmarés, el entrenador no resistió ante los malos resultados cosechados esta temporada, que hizo retroceder al Benfica al cuarto lugar en la clasificación.



Mourinho, por su parte, fue despedido del United el pasado 18 de diciembre después de dos años y medio en el cargo tras un mal inicio de temporada, en el que el equipo fue descartado como uno de los aspirantes al título en las primeras jornadas.



