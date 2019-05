La Copa Libertadores sigue en marcha, estos son los juegos hoy

Esta será la jornada de hoy, con horarios y canales de televisión, de la jornada de la Copa Libertadores.

5 p.m.: Cruzeiro vs. Emelec, Fox Sport 2

5 p.m.: Huracán vs. Deportivo Lara, Fox Sports 3

5 p.m.: Rosario Central vs. Libertad, Fox Sports

7 p.m.: Liga de Quito vs. San José, Fox Sports 3

7 p.m.: Peñarol vs. Flamengo, Fox Sports 2

7 p.m.: Junior vs. Melgar, Fox Sports



