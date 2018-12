Los partidos de la Copa Libertadores que transmitirá Facebook

Facebook, el gigante de las redes sociales, se ha unió a las empresas que retransmitirán los partidos de la Copa Libertadores que se jugarán de 2019 a 2022 y ya tiene listos los encuentros que, en principio, transmitirá el próximo año.



Por ahora, Junior vs. San Lorenzo, el 25 de abril, será el primer partido de equipos colombianos que se podrá ver en vivo por el canal de Facebook.

Este es el listado de los encuentros:

07/03: Huracán vs. Cruzeiro

07/03: LDU Quito vs. Peñarol

07/03: Deportivo Lara vs. Emelec

14/03: Emelec vs. Huracán

14/03: Peñarol vs. San José

14/03: Alt. Paranaense vs. J. Wilstermann

28/03: Ganador G3 vs. Rosario Central

28/03: Universidad Católica vs. Gremio

28/03: Sporting Cristal vs. Olimpia

11/04: River vs. Alianza Lima

11/04: Flamengo vs. San José

11/04: Emelec vs. Deportivo Lara

25/04: Junior vs. San Lorenzo

25/04: Zamora vs. Cerro Porteño

25/04: G2 vs. Palmeiras

09/05: Godoy Cruz vs. Universidad de Concepción

09/05: Boca vs. Atlético Paranaense



