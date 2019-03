Papa Francisco cree que no es sacrilegio llamar Dios a Lionel Messi

El pontífice argentino, Papa Francisco, aseguró al programa de televisión española Salvados que no cree que sea un sacrilegio llamar 'Dios' a su compatriota Lionel Messi.

La singular pregunta la hizo el director del programa, el periodista jordi Évole, en su programa Salvados.

Fragmento de la entrevista...

Jordi Évole: -Usted que los conoce a los dos. ¿Es un sacrilegio decir que Messi es Dios?



Papa Francisco: -En teoría es un sacrilegio, no se puede decir, yo no lo creo. ¿Vos lo crees?



Jordi Évole: -Yo sí.



Papa Francisco: -Yo no (risas). O sea, la gente dice Dios, así como dice "Yo te adoro", adorar es solamente a Dios, son expresiones de la gente. "Este es un Dios con la pelota en la cancha", son modos populares de expresarse...



Jordi Évole: -Pero como juega (Messi), ¿eh?



Papa Francisco: -Claro que sí, da gusto, pero no es Dios.







DEPORTES