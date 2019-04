El papa sobre Messi: 'No creo que sea un sacrilegio decir que es Dios'

El papa Francisco aseguró al programa de televisión española Salvados que no cree que sea un sacrilegio llamar 'Dios' a su compatriota Lionel Messi, astro del Barcelona español.

La singular pregunta al pontífice argentino la hizo el director del programa, el periodista Jordi Évole, en su programa Salvados.

Fragmento de la entrevista...

Jordi Évole: -Usted que los conoce a los dos. ¿Es un sacrilegio decir que Messi es Dios?



Papa Francisco: -En teoría es un sacrilegio, no se puede decir, yo no lo creo. ¿Vos lo crees?



Jordi Évole: -Yo sí.



Papa Francisco: -Yo no (risas). O sea, la gente dice Dios, así como dice "Yo te adoro", adorar es solamente a Dios, son expresiones de la gente. "Este es un Dios con la pelota en la cancha", son modos populares de expresarse...



Jordi Évole: -Pero como juega (Messi), ¿eh?



Papa Francisco: -Claro que sí, da gusto, pero no es Dios.

