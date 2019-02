Padres de Salcedo y Poveda acusan a Reyes de dañar imagen de sus hijos

Gran revuelo está causando la posibilidad de que el entrenador de la Selección Colombia Sub-20, Arturo Reyes, no convoque para el Mundial de Polonia a algunos jugadores que están en el fútbol europeo. Específicamente, el entrenador no convocaría a Eddie Salcedo, del Inter de Milán y a Ian Poveda, del Manchester City.

Precisamente, sobre Salcedo, su padre Antonio habló con FUTBOLRED aclarando las declaraciones de Reyes en las que afirmaba que el joven futbolista no había querido representar al país.



“Lo que sucede es que cuando se trata de un menor de edad las maneras cambian, no es igual con un profesional mayor de edad. Eddie es un niño que creció fuera de Colombia y gracias a las decisiones que se han tomado él está donde está ahora”, dijo su padre.



Antonio Salcedo salió en defensa de su hijo preguntándose cómo alguien es capaz de llamar mentiroso a un futbolista que quiere triunfar y está dando pasos para conseguirlo.



“¿Cómo llamas mentiroso a un menor de edad que depende de sus papás? Es una falta de respeto del entrenador. No puede dañar la imagen de un jugador de esa manera, es una falta de gallardía y de profesionalismo lo que están haciendo”, comentó.



Fue un hecho, como dijo Reyes, que Eddie habló con Reyes vía WhatsApp, pero haciendo la salvedad que nunca hubo un acercamiento formal para que el jugador del Inter de Milán vistiera la camiseta de la Selección Colombia.



“Se aprovecharon de la emoción del niño y no vi seriedad. Lo contactó Jeison Murillo a través de amigos suyos en Inter, nada con el club. No se manejaron bien las situaciones. Debió ser alguien de la Federación. Yo soy hincha a morir de mi selección pero tengo la obligación de buscar un proyecto estable para mi hijo, no puedo ser hincha, tengo que ser papá. Todos sabemos cómo se manejan las inferiores en Colombia, mi hijo acá (en Italia) tiene un desarrollo muy estable y para someterlo a eso de no saber si se convoca o no, sería irresponsable”, concluyó.

Por su parte, Ómar Poveda, padre de Ian, está en la misma tónica y aseguró que Reyes está errado en sus declaraciones y que es una falta de respeto que daña la imagen de su hijo.



“Quisiera con el mayor respeto, señalar que lo que dijo el profesor Reyes daña la imagen de mi hijo. Yo creo que la información del Profesor Arturo Reyes no es la correcta, a mi hijo nunca lo han llamado para hacer parte de la selección Colombia”, dijo Ómar Poveda en entrevista con ‘RCN Radio’.



Además, añadió que “No admito que el profesor Reyes se haya expresado en esos términos, él no conoce a mi hijo, nunca ha hablado con él y él quiere jugar con Colombia.



Finalmente, comunicó que el deseo del jugador del Manchester City siempre ha sido estar en la Selección Colombia y desde hace dos años expresó su deseo.



“Ian expresó hace 2 años que quería jugar para la Selección Colombia, ese es su sueño. Ian tiene muy en concreto en donde quiere jugar, él lo ha dicho y entiendo que el profesor Reyes pudo hacer esos comentarios por la presión que tenía”, concluyó.



