Otra vez, Jardim es técnico de Falcao en el Mónaco

Mónaco es una montaña rusa, no solo porque su propietario tiene esa nacionalidad, también porque ha entrado en una carrera para huir del descenso que se ha llevado por delante a su entrenador, Thierry Henry, para volver a los orígenes de la mano del portugués Leonardo Jardim. Jardim, nacido en Venezuela hace 44 años, era el entrenador del Mónaco al inicio de la temporada, pero fue despedido después de la derrota en casa por 2-1 ante el Rennes el 7 de octubre.

Su regreso al banquillo será el martes contra el Guingamp en la Copa de la Liga francesa, por lo que Franck Passi, adjunto de Henry, será el técnico principal el sábado contra el Dijon en la Ligue 1.



Unos minutos después de que se conociera la destitución de Henry, tres meses después de sustituir en el banquillo a Jardim, el luso vuelve a ser como el hombre en quien confía el propietario del club, el ruso Dimitri Rybolovlev.



Henry se fue con un balance muy mediocre: cuatro victorias, cinco empates y once derrotas, lo que mantiene al equipo penúltimo de la tabla, a tres puntos de la salvación. Su destitución, inesperada, no sorprende vistos los resultados.



Según la prensa francesa, Jardim cenó anoche en Mónaco con el hombre fuerte del club, el vicepresidente Vadim Vasilyev, y con su representante, el todopoderoso Jorge Mendes.

El técnico portugués no dejó de vivir en el Principado tras su destitución y su sombra no dejó de planear sobre el club, sobre todo cuando rechazó multimillonarias ofertas procedentes de Catar, Arabia Saudí o China.



En una reciente entrevista con el diario "L'Équipe" mostraba su intención de volver a dirigir a un gran club europeo y se mostraba convencido de que algún día regresaría al Mónaco.



El Mónaco es el equipo francés más activo en el mercado invernal de fichajes, con el fin de que Henry pudiera contar con jugadores que tradujeran en el campo su idea de fútbol.



El más emblemático de ellos es Cesc Fábregas, que no ocultó durante su presentación que el principal aliciente para fichar por el Mónaco era que se encontraría allí con su amigo y excompañero Henry.





