Meluk le cuenta... (La no final del tercer mundo)

La trampa es creer que apenas son unos pocos desadaptados. El engaño es repetir que los buenos somos más. La mentira es insistir, de la nada y como si nada, que el fútbol no tiene la culpa.



River Plate y Boca Juniors, los colosos del fútbol argentino y continental, no resolvieron la Copa Libertadores, no pudieron jugar ‘la final del mundo’ porque fue la final del tercer mundo: pedradas al bus de Boca por barras criminales de River Plate, jugadores heridos por las esquirlas de los vidrios y afectados por el gas lacrimógeno que lanzó la Policía…

Una vergüenza para esta Latinoamérica en la que, a pesar de todo lo terrible que pasaba, había que jugar ya o en una hora o en dos o al otro día. La historia que ya conocen y seguirá este martes en Asunción, cuando se reúnan los presidentes de Conmebol, River y Boca…



Somos tan iguales y nos creemos tan distintos. Fue la no final del tercer mundo porque siempre hemos sido así en este lado del Atlántico, en la que entre más malo seas es mejor (tremendo contrasentido), en el que el jugador se admira al tramposo; al técnico que manda a coser a patadas a un rival, al miserable que cree que el vivo vive del bobo, al tarado que grita el insulto, tira la piedra, revende la boleta, vende drogas, rompe vidrios de carros para desvalijarlos y atraca con puñal.

Pablo Pérez, jugador de Boca Juniors. Foto: Tomada del Diario Olé

Nos parece normal que “de toda la vida” tiren piedras, botellas, les disparen balines a los buses de los equipos, como pasa aquí en Colombia, y muy seguido, pero el fútbol nunca tiene la culpa porque los dirigentes juegan los partidos a pesar de todo, porque los ataques ocurren lejos de los estadios, porque se hacen los ignorantes al decir que no conocen, ni apoyan ni patrocinan esos sistemas del hampa que son las barras criminales.



Este domingo se aseguró, en Fox Sports, que todo el desorden, el caos y la vergüenza empezó porque allanaron la casa de un capo de la barra criminal de River y le decomisaron 300 boletas y 7 millones de pesos argentinos (¡casi 600 millones de pesos colombianos!) y al no tener cómo ingresar al estadio armaron la batalla campal. Este domingo también se aseguró, en Fox Sports, que si la Conmebol insistía en jugar el partido la barra criminal de Boca ya tenía “instrucciones” precisas para impedir la salida del bus de Boca del hotel de concentración.



¿Ven? No es cosa de unos pocos, es todo el sistema, y desde las cabezas. Aquí, los presidentes de los 36 equipos de la Dimayor les han escurrido el bulto sistemáticamente a sanciones reales, serias e implementadas con éxito en el primer mundo del fútbol contra los clubes que patrocinen, convivan, apoyen a sus barras criminales, “pero es que son apenas unos pocos inadaptados”, “esos no son hinchas”, “el fútbol no tiene la culpa de nada” y bla, bla, bla… Puras mentiras, puros engaños.



Ahí nos retratamos en nuestra no final del tercer mundo…



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta