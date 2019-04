Barcelona y el monopolio en las cinco grandes ligas (Opinión)

Tres de las cinco grandes ligas del mundo -España, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, hoy en ese orden- se encuentran pavorosamente monopolizadas. Juventus (la FIAT) es el amo casi dictatorial del Calcio. Acaba de sumar su octavo Scudetto consecutivo. El Paris Saint Germain, cuyo dueño es el estado de Qatar, sumó su sexta corona en siete años, apenas interrumpido en 2017 por el Mónaco. Juventus y PSG celebraron seis fechas antes, con 20 puntos de ventaja uno y diecinueve el otro, quitándoles el atractivo al campeonato hace meses. Y, a falta de cuatro jornadas, el Bayern Munich busca su séptima estrella seguida en la Bundesliga, esta vez con escasa ventaja sobre el Borussia Dortmund, habitualmente su más fuerte opositor.

Tal hegemonía no ha hecho ningún favor a sus ligas, que han perdido interés externo por ello. Son “ligas de uno”. Ni siquiera se han hecho un alto favor a sí mismos, pues la canción que les toca escuchar tiene tono de reproche: “Muchos títulos acá, en Europa nada”. El Bayern al menos ganó una Champions en 2013. Eliminados en el campo internacional, la crítica se agranda por tratarse de clubes multimillonarios que, pese a su dinero, no logran arrebatar el trono de los españoles a nivel continental. Nadie desea lo que ya tiene, por eso los hinchas no se contentan con ligas, quieren el premio gordo.



La Juventus se consagró el fin de semana anterior frente a la Fiorentina con un regusto amargo. Había mucha ilusión de ganar la Copa de Europa después de la alta inversión que supuso el fichaje de Ronaldo, cercano a los 200 millones de euros entre pase y contrato. Los clubes italianos son tachados de tacaños a la hora de gastar, sobre todo la Juventus. Esta vez abrió la mano y no resultó. Fuera de la Champions en cuartos (había llegado a la final en 2015 y 2017) y eliminado en Copa Italia, donde buscaba el quinto título al hilo.



El PSG, que logró conformar un tridente superestelar con Mbappé, Cavani y Neymar, tampoco es feliz ganando sólo el campeonato francés. Quería sí o sí la gloria europea, donde viene tropezando año tras año. Y lo noqueó un vulgar Manchester United. Pero el jeque anunció que volverán a intentarlo con todo el año próximo. Y que por ello Neymar y Mbappé no se moverán de París.



Bayern, una aceitada maquinaria de ingresar dinero, el club con más socios del mundo y accionista mayoritario de su propia sociedad anónima, que comparte con Allianz, Audi y Adidas, podría terminar decorando el año con un doblete: liga y copa (enfrentará en la final al Red Bull Leipzig). Igual, no tiene asegurado nada. Y la eliminación en el torneo continental también lo golpeó duro.



En la Liga Premier, a tres partidos de la meta, el Manchester City y el Liverpool mantienen una puja cabeza a cabeza. De llegar primero, el City establecería ya una cierta supremacía sobre los demás pues se alzaría con su cuarto título en ocho temporadas (el 50%). El inglés es visto como el torneo más abierto del mundo, en el que cualquiera puede ganar. No es tan así. Entre 1973 y 2013, sólo dos clubes se repartieron 24 conquistas: desde el ’73 al ‘90 fijó su reinado el Liverpool (11 títulos) y desde el ’93 a 2013 el Manchester United de Alex Ferguson impuso casi una autocracia con 14 trofeos.



Sin embargo, el dominio más sorprendente es el del Barcelona en España, pues desde mayo de 2009 a la fecha sumará 8 ligas, contra 2 del Real Madrid y una del Atlético de Madrid. A esas 8 estrellas podría agregarle 7 copas del Rey, cinco de ellas en serie si vence al Valencia en la final el 25 de mayo. La suma daría 15 para el Barsa y 4 para el Madrid, que ha logrado sobrellevar la “era Messi” obteniendo cuatro Ligas de Campeones, las cuales hacen mucho más ruido, naturalmente. Pero el Barsa no está lejos en ese campo: ganó 3 (2009, 2011 y 2015) y podría levantar una cuarta si logra la actual, aunque la baraja le viene brava: se topará en semifinales nada menos que con el Liverpool de Klopp, subcampeón el año pasado.



Que el campeonato nacional es importante acaba de refrendarlo Zidane: “El gran objetivo será la Liga”, dijo al fijar pautas para el ciclo que viene. La española no sólo es la liga más fuerte del mundo, también la más difícil de ganar: para triunfar, el Barsa debe acometer la monumental empresa de aventajar al Madrid en 38 fechas, con todo el poder que supone el club de Chamartín: deportivo, económico, político, mediático y arbitral. El Madrid, a su vez, debe voltear al Barcelona de Messi; el Atlético y el resto deberían doblegar a estos dos colosos. Un torneo que además de esos tres tiene al Valencia, al Sevilla, al Athletic de Bilbao… Y donde los grandes suelen caer de hocico ante los más pequeños. En esta temporada el Madrid fue a la lona con el Barcelona, el Valencia y el Sevilla, pero también con el Eibar, el Girona, el Alavés, el Levante, la Real Sociedad… Lo que indica el durísimo nivel competitivo interno de España. En dos años en Primera, el Girona tumbó dos veces al Madrid.



Este Barsa es más terrenal que el de años anteriores, y en un largo tramo del campeonato lo sostuvo Messi a fuerza de goles, asistencias y actuaciones brillantes; 34 anotaciones y 13 pases convertidos en gol pese a no jugar varios partidos y participar sólo unos minutos en otros, debido a su fractura en el brazo y a una persistente molestia en la ingle. Pero ha sido un equipo confiable: arrancó mal, perdiendo ante el Leganés y el Betis (este en el Camp Nou) y concediendo varios empates, luego se afirmó y consiguió una notable cosecha de triunfos. Lleva 37 en 53 partidos, con sólo 4 derrotas. Como les sucede en general a los clubes españoles, a los culés les resulta más sencillo Europa que el torneo local. El Barsa va invicto en Champions.



El año anterior ganó Liga y Copa, no obstante este curso luce mejorado, más sólido. Un club que ha cometido toneladas de errores en el rubro incorporaciones y que se sostuvo siempre con la gente de la casa, esta vez acertó con los refuerzos: Arturo Vidal se ganó la tribuna con garra y Arthur refrescó el mediocampo; Lenglet ha tenido una primera temporada excepcional; firme, solvente, de notable juego aéreo, ayudó a Piqué a levantar una pared atrás, donde más sufría el equipo. Piqué, hay consenso casi unánime, ha redondeado la temporada cumbre de su carrera. Dembelé levantó y Semedo se está revelando como un lateral excelente, fuerte en la marca, veloz en ataque. La única rémora, todavía, es Coutinho. Algún que otro gol, pero lejos de lo que se esperaba de él. Del resto, la útil regularidad de Rakitic, el año fantástico de Jordi Alba -el socio perfecto de Messi- y un Suárez que tuvo altibajos, aunque apareció en varios momentos con goles importantes y una presencia de ánimo digna de un guerrero. Todos respaldados por un Ter Stegen que reclama con actuaciones el rótulo de mejor arquero del mundo; milagroso tapando, sublime en el juego con los pies, es un zaguero más.



Arrancarle ocho ligas sobre once al Real Madrid es una película que no vieron nunca los hinchas catalanes. Ni la habían soñado. Y menos los madridistas.







Último tango...



JORGE BARRAZA

Para EL TIEMPO

En Twitter: @JorgeBarrazaOK