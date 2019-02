Meluk le cuenta... (Un tipo duro)

El portugués Carlos Queiroz, el inminente nuevo técnico de la Selección Colombia de fútbol, tiene cara amable, sonrisa amplia y conversación deliciosa. Pero también es de carácter férreo, mano firme y pulso frío. Un hombre muy serio, ¡como debe ser!, para un cargo tan importante.

Hace unos días afirmé aquí que Queiroz es un técnico de nivel, prestigio y experiencia para la Selección. Una carta sensata y apta. Una elección razonable que va mucho más allá de la discusión de café, tantas veces tergiversada, de si es defensivo u ofensivo.



Ahora, su personalidad y temperamento también son determinantes. Y en eso también es idóneo para dirigir la Selección. Queiroz tiene mano de hierro.



Un reportaje de la web y revista italiana Mondo Futbol asegura que presentó cuatro veces renuncia a la Selección de Irán y que entró en controversia directa con los directivos.



“A diferencia de sus predecesores (en Irán), que a menudo se prestaban a apariciones en la televisión iraní y se vincularon a figuras influyentes del fútbol, él no aceptó esa conducta y por tal razón algunos entrenadores iraníes no ocultaron la falta de simpatía lanzándole ataques directos en los medios. En otros casos eran resentimientos de personalidades acostumbradas a ser consultores de entrenadores anteriores”, afirma la publicación.



No se confundan: hablan de Queiroz en Irán, no de Pékerman en Colombia. ¡Ejem, ejem...! ¡La gente y el fútbol, iguales en todos lados!



La disciplina y el equipo son su credo. “Ha tenido relación conflictiva con algunos jugadores. Pero es que dice las cosas sin filtro. Es franco y directo”, contó en esta páginas Nicolás Vilas, periodista francoportugués de la cadena francesa RMC Sport.



Y Paulo Lourenço Alves, exfutbolista portugués que fue dirigido por Queiroz y ahora es DT contó en EL TIEMPO: “Si en Colombia son responsables, serios y disciplinados, no habrá problema. Cuando eso no pasa, puede ser un poco más difícil”.



En el vestuario y los entrenamientos, Queiroz es rígido: su filosofía es que no hay líderes de grupo (por eso se ha enfrentado con varias figuras) y que el único líder es el grupo.



Cuando dirigió a Portugal se fue acusando a la Federación de malos manejos y salió de Sudáfrica por diferencias con los directivos.



Riguroso y exigente, así es Queiroz: un tipo duro...





Meluk le Cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta