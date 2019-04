Del Suramericano al Mundial, los cambios que plantea Arturo Reyes

Varias novedades presentó el técnico Arturo Reyes en su convocatoria definitiva para encarar el Mundial Sub-20 de Polonia, que se disputará entre el 23 de mayo y 15 de junio.

La lista tiene importantes cambios respecto a la nómina que afrontó el Suramericano de la categoría, en Chile, y en el cual Colombia clasificó con dificultades a la Copa del Mundo. En total son 7 nuevos futbolistas, 9 quedaron afuera, teniendo en cuenta que para el Mundial se convocan 21 jugadores.

Reyes mantuvo a sus tres porteros, Kevin Mier, Reynaldo Fontalvo y

Juan David Lemus. Mantiene sus defensas centrales, comandados por Cuesta y Reyes, y a sus volantes de marca liderados por Góez.



La novedad principal está en la convocatoria de los refuerzos internacionales, como Juan Camilo Hernández, gran esperanza para esta selección a la que le faltó gol en el Suramericano.Se suman a él jugadores como Luis Fernando Sinisterra, del Feyenoord de Holanda. De los delanteros que llevó al Suramericano y que no tuvieron éxito, ahora no están ni Rivaldo Correa ni Jáder Valencia ni Dylan Ortiz. El ataque se refresca para buscar el gol en el Mundial.



Sin duda, Arturo Reyes hizo cambios en las diferentes zonas buscando mejorar el rendimiento y la solidez del equipo, como la llegada de Ánderson Arroyo, del Kaa Gent de Bélgica, quien llega para aportar su experiencia en la lateral izquierda, otra de las zonas con problemas en el equipo.



Pero en el medio ofensivo también hubo novedades, como la exclusión del volante Yeison Tolosa, del Cali, y quien era uno de los llamados a ser figura en el pasado Suramericano. Finalmente no convenció al entrenador para ir al Mundial.



Tampoco quedaron en la lista del Mundial los jugadores Jean Carlos Colorado (Cortuluá), Daniel Mera (Cortuluá), Fabio Delgado (Cortuluá), Kliber Moreno (Millonarios) Carlos Romaña (Boyacá Chicó) y José Enamorado (Orsomarso).



Sin duda este equipo, que no cuenta con un '10' tradicional, girará en torno al 'Cucho' Hernández por su experiencia y talento, acompañado de una estructura base del equipo, con Cuesta, Reyes, Goez y Angulo.



DEPORTES