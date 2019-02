Murió Gordon Banks, el arquero de ‘la mejor parada del siglo’

El arquero legendario Gordon Banks, campeón del mundo con Inglaterra en 1966, falleció a los 81 años, anunció este martes uno de sus antiguos clubes, el Stoke City.

Banks, que jugó todos los partidos en el Mundial de Inglaterra 1966, pasó también a la historia por una maravillosa acción ante el mito Pelé en la Copa del Mundo de México 1970.'La mejor parada del siglo', la bautizaron los medios británicos.



"Con gran tristeza anunciamos que Gordon falleció en paz esta madrugada", señaló su familia. "Estamos devastados por su pérdida, pero tenemos muchos recuerdos y no podemos estar más orgullosos de él", añadió.



Banks, que pasó la mayor parte de su carrera en el Leicester (1959-1967) y en el Stoke (1967-1973), sufría un cáncer de riñón desde diciembre de 2015, según varios medios británicos.

Gordon Banks hace una atajada. Foto: AFP

Geoff Hurst, autor de un triplete en la victoria 4-2 en la final del Mundial 1966 ante Alemania Federal en Wembley, rindió homenaje a su compañero con un mensaje en las redes sociales. "Muy triste al escuchar que Gordon ha muerto. Uno de los más grandes", señaló.



La carrera internacional del arquero, 73 veces internacional con Inglaterra, se terminó de manera abrupta en 1972, cuando tenía 33 años, al perder la vista de su ojo derecho debido a un accidente de coche. Unos meses después dejó el fútbol.



"Banks of England", como era apodado, está considerado uno de los mejores porteros de siempre, a la altura de sus contemporáneos, el soviético Lev Yashin y el italiano Dino Zoff. Fue nombrado mejor portero del año por la Fifa en seis ocasiones consecutivas, de 1966 a 1971.



"Oh no, Gordon Banks, uno de mis héroes absolutos, y de muchos otros, ha muerto. El vencedor de la Copa del Mundo en Inglaterra era uno de los mejores porteros de todos los tiempos y un hombre encantador", señaló el antiguo delantero y actual comentarista de televisión Gary Lineker. El Leicester señaló estar "profundamente triste" por la muerte del que fuera su portero.



AFP