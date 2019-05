Duras críticas al argentino Icardi por foto desnudo con su esposa

El blanco de las críticas no podía ser otro. Mauro Icardi, delantero del Inter de Milán, fue señalado por las fotografías que publicó desnudo junto a su esposa, Wanda Nara. “Nunca tuve un jugador que hiciera estas cosas”, dijo el entrenador Fabio Capello.

El ya retirado técnico señaló a la cadena deportiva ‘Sky’ su fuerte crítica al ‘9’ argentino. “No sé si podría ingresar al vestuario, no habría sido aceptado”, afirmó Capello.



La respuesta de Wanda Nara no se hizo esperar y en su cuenta de twitter publicó: “"Querido Fabio Capello, como entrenador tenés toda mi estima, pero de columnista a columnista te recuerdo algunos jugadores top que ingresaron al vestuario haciendo 'estas cosas'. Diez años atrás podían tener algo de raro, hoy no".

Caro Fabio Capello, come allenatore ha tutta la mia stima, ma di opinionista ad opinionista.. ti ricordo qualche giocatore Top che è riuscito ad entrare nel tuo spogliatoio facendo “queste cose” .. 10 anni fa potevano avere qualcosa di strano, OGGI NO! pic.twitter.com/9N3d72bgCI — wan (@wandaicardi27) 6 de mayo de 2019

La disputa con los hinchas no para

Después de haber sido apartado del equipo profesional por un mes, Icardi no dio espera para que los hinchas del ‘Nerazzurri’ volvieran a cargar en su contra.



Los ultras del Inter fueron claros y contundentes al mostrarse en contra de las fotos del atacante junto a su esposa. “Hemos intentado explicarlo en todos los idiomas posibles, nadie cuestiona la calidad técnica y deportiva del número nueve, pero el problema es, y seguirá siendo, su perfil mental, que no encaja con el del plantel, y es algo que no podrá cambiar jamás”, publicaron los hinchas en un comunicado.