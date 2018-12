Ultraderechista Salvini critica decisiones de técnico del AC Milan

El ultraderechista Matteo Salvini se ha acostumbrado, poco a poco, a la polémica. El actual ministro de Interior y viceprimer ministro de Italia ha dado diversas declaraciones en las cuales deja en claro su posición frente a diversos temas coyunturales -como la migración al interior del viejo continente, por ejemplo-.



Esta vez, el AC Milan recibió un 'llamado de atención' por parte de Salvini.

Este domingo Salvini criticó el plan de juego táctico que Gennaro Gattuso, exleyenda 'rossonera' y actual entrenador del AC Milan, propuso para su equipo en el enfrentamiento contra la Lazio, otra escuadra de Italia.



"Si hubiera sido Gattuso habría hecho algunas sustituciones, los jugadores estaban cansados, no entiendo por qué no cambió algo en la segunda mitad", dijo

Salvini a la televisión italiana después del partido. Cabe recalcar que Salvini es un fiel seguidor del AC Milan y estuvo presente en las gradas del estadio Olímpico de Roma, donde se llevó a cabo el encuentro que dejó un empate por 1-1.



"Cuando vi una defensa de tres hombres comencé a rezar", añadió. Entre esos tres hombres estaba el colombiano Cristian Zapata.



"Me vuelve loco. Con todos los problemas que tiene este país... para que

Salvini tenga tiempo para hablar sobre el Milan", espetó Gattuso, reconocido por haber sido temperamental dentro de la cancha. Y afuera del césped también.



"Yo no hablo de política porque no sé nada. Yo le digo (a Salvini) que se centre en la política porque, con todos los problemas que tenemos en nuestro país, si el viceprimer ministro italiano habla de fútbol, es que vamos por el mal camino", concluyó 'Rino' Gattuso, quien lleva las riendas del AC Milan desde mediados de 2017.

AFP