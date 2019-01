Marlos Moreno: ¿un jugador que se quedó en promesa?

“Seré mejor que el ‘Tino’ Asprilla”, dijo, en marzo del 2016, Marlos Moreno Durán. En ese momento tenía 19 años y era la sensación de la Copa Libertadores.



En varios partidos, Moreno fue figura con Atlético Nacional y se convirtió en pieza clave del equipo para lograr el título continental: jugó 13 partidos y marcó en 3 ocasiones.

Tras ser campeón de la Libertadores, fue comprado por el Manchester City inglés (en agosto del 2016) y su carrera parecía no tener techo. No obstante, desde ese entonces hasta el momento no ha logrado establecerse en ningún club.



Tras la compra, el cuadro ‘citizen’ prestó a Marlos a Deportivo de La Coruña, de España, para la temporada 2016-2017. Allí disputó 23 partidos, entre Liga y Copa del Rey, y no marcó.

Un colombiano llegó al City como apuesta de futuro. Marlos Moreno, que no ha debutado con la camiseta citizen, costó 5,5 millones de euros. Foto: Usa Today Sports

La temporada siguiente (2017-2018) volvió a ser cedido, esta vez al Girona, también español. Tampoco tuvo una destacada actuación: apenas 4 partidos, contando todos los torneos, en seis meses.



De Europa, Moreno ‘bajó’ a Suramérica. Fue contratado por Flamengo, de Brasil, para el 2018.



Con el histórico club de Río de Janeiro, 35 encuentros, entre Liga, Copa y Libertadores. En cuanto a goles, solo celebró un tanto.



Ahora, su nuevo destino es el Santos Laguna, de México, con el que espera recuperar el protagonismo que tuvo con Nacional.

En la Selección

Con la camiseta de la ‘tricolor’ ha disputado, hasta ahora, 7 partidos. Todos en el 2016. Uno de esos juegos fue amistoso; 4, en la Copa América Centenario; y 3, en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.



En el torneo continental, que se llevó a cabo en Estados Unidos, anotó su única diana con la Selección.



Redacción APP