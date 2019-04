Maradona será investigado por declaraciones a favor de Maduro

La Federación Mexicana de Futbol abrió este miércoles una investigación contra el argentino Diego Armando Maradona, entrenador de los Dorados, equipo que participa en el torneo de ascenso mexicano por declaraciones a favor del mandatario venezolano Nicolás Maduro y en contra del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Maradona criticó al presidente Trump al finalizar el partido del pasado domingo donde su equipo venció a Tampico por la liga de ascenso y al mismo tiempo dedicó en el partido el triunfo al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Se abrió un procedimiento de investigación por una presunta infracción del Código de Ética de la FMF por las declaraciones públicas emitidas en conferencia de prensa

"Se abrió un procedimiento de investigación por una presunta infracción del Código de Ética de la FMF por las declaraciones públicas emitidas en conferencia de prensa al término del partido disputado el pasado 31 de Marzo de 2019", señaló la comisión de disciplina de la Federación.



El Código de Ética cita que todo integrante de la Liga Mx tiene prohibido hacer comentarios políticos en cualquier evento del fútbol mexicano. Al abrir la conferencia de prensa el pasado domingo, Maradona estableció su apoyo a Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela y atacó con duras críticas a Donald Trump.

"Quiero dedicar el triunfo a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que está sufriendo, porque los sheriffs del mundo que son los yanquis, porque tienen la bomba más grande del mundo, se creen que nos pueden llevar por delante; a nosotros no, a nosotros no nos compra ese tirano que tienen de presidente (Donald Trump)", dijo el exastro argentino.



Maradona aprovechó el micrófono en esa ocasión para llamar chirolita (títere) al presidente de Estados Unidos. En enero de este año, Diego Maradona mostró el apoyo a Maduro en su cuenta de Instagram en la que publicó una fotografía acompañado del mandatario y en el que puso lo siguiente: "A pesar de los traidores y del imperialismo que quieren gobernar a Venezuela, su pueblo sigue eligiendo como su presidente a Nicolás Maduro.



Hugo Chávez nos marca el camino, y ése camino es Nicolás Maduro, que sólo quiere lo mejor para su país. No pudieron con Fidel (Castro), no pudieron con Hugo, y mucho menos con vos. Venezuela vencerá", señaló.



