Sergio Agüero mantiene al Manchester City en el liderato de Inglaterra

Un gol del argentino Sergio Kun Agüero a la hora de partido dio la victoria por 0-1 en el campo del Burnley al Manchester City, que se mantiene líder de la Premier tras la trigésima sexta jornada.

El conjunto de Pep Guardiola vive semana a semana un enconado pulso por el dominio de la competición con el Liverpool. Uno gana y el otro responde. Doce victorias seguidas acumula el Manchester City, que no pierde desde que cayó contra el Newcastle el pasado 29 de enero.



Siete lleva el Liverpool, que se dejó puntos ante el Everton el pasado 3 de marzo y en Old Trafford frente al United el 24 de febrero, duelos que saldó con sendos empates. Esos tropiezos dieron vida a los 'citizens', que prolongan cada jornada una trayectoria impecable.



A falta de dos jornadas para el final ninguno puede fallar. Ganó el Liverpool el viernes y respondió el Manchester City ante un rival que ya tiene asegurada la salvación. No respiró tranquilo el conjunto de Pep Guardiola hasta que Agüero derribó la resistencia del equipo local.



Fue en el minuto 63, cuando un tiro de Agüero, que recibió un pase dentro del área de Bernardo Silva, sobrepasó la línea de gol.



La pelota la despejó Matthew Lowton, pero la tecnología demostró que lo hizo desde dentro. El City sostuvo el empuje del Burnley, se llevó los tres puntos y Aventaja en uno al Liverpool.





EFE