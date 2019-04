Estos son los nuevos de la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial 

El técnico Arturo Reyes mantuvo a 14 de los 23 jugadores que fueron al Suramericano Sub-20 de Chile y clasificaron al Mundial de Polonia. Cabe recordar que a la Copa del Mundo solo pueden inscribir 21 futbolistas. Hay siete caras nuevas, tres de ellas, casi cantadas. Estos son los refuerzos:

Juan Camilo Hernández: el delantero del Huesca, que ya debutó incluso con la Selección de mayores, era pieza fija incluso para el Suramericano, pero su club no lo prestó. Con pasado en Deportivo Pereira y América, el atacante tiene 30 partidos jugados en esta temporada en la Liga española, con cuatro goles anotados, entre ellos, uno al Barcelona y otro al Real Madrid.



Luis Fernando Sinisterra: el atacante, nacido para el fútbol profesional en Once Caldas, también hizo parte del proceso de Arturo Reyes, pero su transferencia al Feyenoord de Holanda lo sacó de la lista para el Suramericano de Chile. A diferencia del 'Cucho', no ha tenido mucha continuidad. Apenas ha tenido cuatro encuentros y 37 minutos en la cancha en la Liga holandesa.



​Juan Sebastián Palma: zaguero central, perteneciente al Once Caldas. Estaba casi fijo en la lista para el Suramericano de Chile, pero una lesión lo dejó por fuera de la lista definitiva. Solo ha jugado un partido este año: 90 minutos contra Deportivo Pasto.

Deiber Caicedo: es el jugador Sub-20 con más minutos en la Liga este semestre: ha jugado 803 minutos con la camiseta del Deportivo Cali. Tiene, además, un gol y cuatro asistencias. Es un volante de creación que pisa el área y puede darle una mano importante al ataque de la Selección, su gran punto débil: recordemos que en el Suramericano el equipo solo marcó cuatro goles en nueve encuentros.



​Andrés Felipe Amaya: después de Carlos Cuesta (4.791 minutos) y Luis Fernando Sinisterra (2.458), Amaya, jugador del Atlético Huila, es el jugador con más tiempo en la cancha en partidos de primera división: 2.203 minutos. Sorpresivamente no fue llamado al Suramericano. Este año tiene 8 partidos, 2 goles y una asistencia. Otro atacante para buscar alternativas.



​Carlos Terán: zaguero central que actúa en Envigado, de 19 años. Venía consolidado como titular cuando Reyes comenzó a llamarlo para los microciclos posteriores al Suramericano. Llega a pelear la posición con Carlos Cuesta y Andrés Felipe Reyes, y en reemplazo de Carlos Romaña, que no aparece en el listado para el Mundial.



Ánderson Arroyo: es un lateral izquierdo formado en Fortaleza, con el que debutó en la B en 2015 y alcanzó a jugar ocho partidos en primera división en 2016. Hoy pertenece al Gent de Bélgica, donde aún no ha debutado. Hizo parte de la Selección Colombia Sub-17 en 2015 y estuvo en el proceso de la Sub-20 hace dos años.



DEPORTES