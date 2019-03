Lionel Messi vuelve este viernes a la Selección Argentina

“Porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa”, dice una famosa balada que hizo famosa el mexicano José José. Esa máxima pareció aplicarla el argentino Lionel Messi con respecto a la Selección Argentina. Dos veces renunció, cansado de las críticas, frustrado por no haber tenido con la camiseta de su país los mismos éxitos que consiguió en el Barcelona. Pero el primer amor no se olvida. Ya una vez volvió. Y este viernes vuelve a hacerlo: Lio se pondrá la camiseta número 10 para enfrentar a Venezuela, en un amistoso en el estadio Wanda Metropolitano, de Madrid.

“A raíz de los partidos que vio que hicimos, de la manera de jugar, él está contento, quiere intentarlo una vez más, y para nosotros es bienvenido”, dijo el DT de Argentina, Lionel Scaloni, quien vivió en ese equipo un escenario similar al que le tocó en Colombia a Arturo Reyes: le soltaron el equipo como interino, tras la salida de Jorge Sampaoli, quien se fue tras quedar por fuera del Mundial de Rusia en octavos de final, un torneo en el que los albicelestes nunca convencieron con su juego.

En los partidos amistosos del año pasado, a Scaloni le tocó capotear el segundo paréntesis de Messi en la selección. Su primer adiós, en 2016, había tenido un tono contundente.



“Para mí se terminó la selección. Ya lo intenté mucho; me duele no ser campeón con Argentina y me voy sin lograrlo. Es increíble, pero no se nos da. Hoy nos pasó otra vez, y otra vez los penales. Son cuatro finales las que me tocó perder, tres seguidas. La verdad que es una lástima, pero tiene que ser así. No se da, lo intentamos, lo buscamos, y ya está”, dijo Messi, muy dolido, apenas Argentina perdió la final de la Copa América Centenario, frente a Chile.



El dolor de esa final se sumó al de la Copa América de Venezuela, en 2007, en la que Argentina tuvo un paso arrollador durante todo el torneo hasta que le tocó una mala tarde, justamente en la final, en Maracaibo, contra Brasil. Perdieron 3-0.

Luego, tal vez, Messi tuvo su mejor Mundial en Brasil, en el que vivió momentos brillantes, especialmente en las primeras fases, pero luego terminaron perdiendo la final contra Alemania en tiempo extra. Y, al año siguiente, en Chile, cayeron en desempate desde el punto penalti. La caída en la final de Nueva Jersey colmó la paciencia del astro.



Sin embargo, la calentura apenas duró mes y medio. A través de un comunicado, Messi cambió de opinión.



“Veo que hay muchos problemas en el fútbol y no pretendo crear uno más. No quiero causar ningún daño, siempre pretendí todo lo contrario, ayudar en todo lo que pude”, aseguró. “Hay que arreglar muchas cosas de nuestro fútbol argentino, pero prefiero hacerlo desde dentro y no criticando desde fuera. Me pasaron muchas cosas por la cabeza el día de la última final y pensé seriamente en dejarlo, pero amo demasiado a mi país y a esta camiseta”, agregó.



A su regreso, Messi vivió desde dentro el huracán que amenazó con arrasar a la selección: la renuncia de Gerardo Martino, quien aguantó las dos derrotas con Chile en las finales de Copa, pero luego renunció alegando falta de garantías para armar el equipo para los Juegos Olímpicos de Río; luego, el paso corto y tormentoso de Edgardo Bauza, destituido tras estar tan solo 251 días en el cargo, y luego, el terrible paso de Jorge Sampaoli, que remató la eliminatoria con tres empates y un triunfo en Quito, con una tripleta de Messi, para evitar el repechaje, y que luego fracasó en el Mundial.

Tras la Copa del Mundo, algunos críticos le cayeron con todo a Messi. Uno de los que más duro lo atacó fue el locuaz Ricardo Caruso Lombardi: “Siete técnicos devoró este muchacho. A este quieren echarlo. A Messi no le importa nada. Jugó así en represalia al técnico. Que se dedique a correr. Él no es técnico, es jugador. Si quiere ser técnico, que haga el curso. Siempre se quiso rodear por los que quiere él, no por los mejores jugadores. Tengo la sensación de que Messi jugó mal a propósito, para tirar a la hoguera a Sampaoli”, exclamó. Otros, como el propio Bauza, fueron más reflexivos, pero igual lo criticaron. “A Messi, no sé si lo vi ausente, él es importantísimo dentro de la selección y participó poco... Eso me extrañó. Su participación no pasa solo por él, sino que los compañeros se la den”, dijo, citado por el diario Marca.



Después de la derrota 4-3 con Francia, a la postre campeona del mundo, y de la salida de Sampaoli, las aguas parecieron calmarse. Argentina disputó seis partidos amistosos al mando de Scaloni, que llegó como interino y finalmente fue ratificado al menos hasta la Copa América. Solo perdió uno, y apretadamente, con Brasil. El ambiente parecía mucho más tranquilo para el regreso del astro.



La AFA celebró su regreso. Preparó un video en el que describe al astro como “Diez argentinos en uno”. Y describe con características: tiene “la fe de Bergoglio (el papa Francisco, la velocidad de Fangio (Juan Manuel, pentacampeón de Fórmula 1), toca como Piazzolla (Astor, famosa figura del tango), emboca como Ginóbili (Manu, jugador de la NBA y campeón mundial) y te hace latir como Favaloro (René, destacado cardiólogo que desarrolló el baipás coronario).



Pero hay más: “En el área es Gardel (Carlos, el insuperable cantante de tangos), remata como Sabatini (Gabriela, extenista); si le das dos metros, te deja sin palabras como Borges” (Jorge Luis, el escritor), vuela como un Pagani Zonda (auto deportivo diseñado por Horacio Pagani, argentino) y te deja pintado como Quinquela (Benito, pintor y muralista).



Vuelve Messi. Esta vez, la ausencia fue más larga que cuando decidió irse por primera vez. Pasaron 265 días desde la dolorosa eliminación en Rusia. Ya va a cumplir 32 años. Por eso quiere cumplir el sueño de ganar un título antes de retirarse. Porque nada es para siempre...



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc