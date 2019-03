'Messi trae molestias en el pubis desde antes de Navidad': Valverde

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, desveló este viernes que el delantero Leo Messi arrastra molestias en el pubis "desde antes de Navidad", y no quiso adelantar si jugará este sábado el derbi liguero contra el Espanyol que se disputará en el Camp Nou.

"Pensamos que Messi está bien. Arrastra molestias al pubis desde antes de Navidad. Estamos intentando cuidarlo, ahora ha tenido unos días de descanso e intentaremos que no le afecten", afirmó.



Esas molestias obligaron al astro de Rosario ha abandonar la concentración con Argentina tras la derrota, de hace una semana, ante Venezuela (1-3). El pasado miércoles se reintegró a los entrenamientos con el conjunto azulgrana. Ante el Espanyol, Messi podría empezar en el banquillo, aunque Valverde no quiso adelantar este extremo.



Ahora bien, el preparador extremeño recordó que el equipo disputará tres encuentros esta semana (el próximo martes visita al Villarreal y el sábado recibe al Atlético de Madrid) y que tendrá que rotar. "Tendremos que hacer cambios. Tenemos muchos partidos en poco días, entramos en partidos decisivos y lo ideal sería que todo el mundo estuviese fresco", apuntó.



Pese a las rotaciones, quien parece que mañana será un fijo en el once será el central Gerard Piqué, invitado anoche al programa de humor 'La resistencia', de Movistar +, donde dijo que tenía más patrimonio que todo el presupuesto del Espanyol para esta temporada. Valverde pareció algo molesto cuando se le preguntó por las declaraciones del defensa catalán.



"No vi la entrevista, pero estaba en un programa de humor y supongo que la idea era ver quién era más ocurrente. Nosotros pensamos en el partido de mañana, que es muy serio", respondió con sequedad. Y es que, para el técnico del conjunto azulgrana, el Espanyol no es un rival para tomárselo a broma.



"Tuvieron un bache importante y ahora parece que están revirtiendo esa situación. Se han alejado del peligro y, en estos diez últimos partidos, van a luchar para estar más arriba y para ver si se clasifican para Europa. Además, vendrán motivados porque es un derbi", advirtió.



"El mayor peligro del Espanyol es que, cuando han estado bien, han jugado muy bien y han tenido muchas opciones para atacar. Les gusta tener la pelota y, luego, se manejan bien a la contra. Tiene muchos argumentos de medio campo hacia delante", destacó el entrenador del Barcelona.





