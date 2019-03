Duván y Vargas, las figuras de Colombia en el triunfo contra Japón

La Selección Colombia le ganó 1-0 a Japón en el partido amistoso que se llevó a cabo en el país asiático este viernes en la mañana. El equipo cafetero tuvo algunos problemas durante el encuentro en la precisión de los pases y las salidas.



La victoria colombiana llegó con el gol de Falcao en el minuto 18 del segundo tiempo desde el punto penal. Así fue el desempeño de los jugadores durante el encuentro.



Camilo Vargas: Tuvo dos intervenciones buenas en el primer tiempo cuando Colombia jugaba muy mal. Con los pies también intentó sacar contragolpes con saques largos. (7).



Helibelton Palacios: Flojo partido. No pesó en el ataque y en la marca no dio sensación de seguridad. (5).



Yerry Mina: Correcto en el juego aéreo y solo perdió un duelo mano a mano que no pasó a mayores. (6)

Dávinson Sánchez: Su velocidad fue fundamental para evitar sorpresas de los delanteros japoneses. (6).



Déiver Machado: Pésimo primer tiempo. Las tres llegadas claras de Japón fueron por su banda. Impreciso en el ataque. (4).



Wilmar Barrios: Se metió mucho entre los centrales (movimiento natural en la era Pékerman) eso dejó solo a Lerma y la marca en la mitad fue muy frágil. (5)



Jefferson Lerma: Se esperaba que fuera quien limpiara la salida, pero fue muy impreciso, por momentos parecía que le quemaba el balón. (4).

​

Sebastián Villa: Tuvo una que pegó en el palo, de resto no fue eficaz ni en la marca, ni en el ataque. (5).



James Rodríguez: Tomó la iniciativa en el segundo tiempo y retrocedió para armar el juego desde atrás, pero no pesó como en otros días. (5).



Luis Muriel: Su segundo tiempo fue bastante bueno porque retrocedió para colaborar en defensa y aprovechó su potencia para generar en ataque. (6).



Falcao García: Luchó más de lo que jugó. Anotó el penalti de la victoria, en la de él. (6).



Duván Zapata: Cambió el panorama del ataque, generó la pena máxima y con su potencia le dio otro aire al equipo. (7).



Luis Díaz: Entró por Muriel a los 34 minutos del segundo tiempo. Estrelló un balón en el palo. (SC)



Mateus Uribe: Ingresó por Falcao. (SC)



Alfredo Morelos: Entró por James Rodríguez. (SC)

CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev