Las claves del vital duelo de Tolima en la Copa contra Boca Juniors

Un local con ganas de agrandar su historia recibirá a un visitante ilustre. El duelo que disputarán este miércoles el colombiano Deportes Tolima y Boca Juniors podría despejar o minar el camino en las aspiraciones de ambos de avanzar a octavos en la Copa Libertadores de América.

En su penúltima salida por el Grupo G, colombianos y argentinos se medirán a partir de las 7:30 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué (centro-oeste).

Frágiles equilibrios

Deportes Tolima, que fue goleado 3-0 en su paso por La Bombonera, necesita un triunfo que le permita llegar a la última fecha con chance de clasificar. Con cuatro unidades, el cuadro de Ibagué marcha detrás de los 'xeneizes' (7) y del brasileño Athlético Paranaense, que lidera el grupo con nueve unidades y está a las puertas de la siguiente fase.



Así, los pijaos apuestan a un triunfo frente a Boca Juniors -que de paso sería el más sonoro en su modesta historia en torneos internacionales- para cerrar con un buen resultado de visitante frente al ya eliminado Jorge Wilstermann (2).



Un tropiezo en Ibagué, por el contrario, le metería demasiada presión a Boca de cara a la última fecha de la fase de grupos, en la que se medirá en casa con los brasileños. El empate le serviría igualmente a sus intereses, por lo que los colombianos deben lidiar con el favoritismo del rival.



"Sabemos que ganarle a Boca nos dejará con vida", afirmó el técnico de Tolima, Alberto Gamero, y confesó que a sus jugadores les ha hecho notar la importancia de enfrentar al seis veces campeón de la Libertadores. "Les he dicho: "No sé cuándo volveremos a jugar este partido", agregó.

Sin El Apache

El técnico Gustavo Alfaro no podrá contar con Carlos Tévez, de 35 años. El delantero estrella del Boca Juniors se lesionó en la rodilla izquierda y será la baja más sensible en las filas visitantes. El entrenador esperó por su recuperación hasta último minuto, pero al final tuvo que embarcar sin El Apache.



El lugar de Tévez lo ocuparía Mauro Zárate en el once inicial. También fue llamado Augutín Obando, quien podría ser alternativa en el decisivo juego. "Tenemos que traer los tres puntos de Colombia", declaró el zaguero central Lisandro López.



Boca Juniors debió alterar su itinerario por cuenta de la fuerte temporada de lluvias en Colombia. Durmió en Bogotá ante la imposibilidad de aterrizar en Ibagué y prevé entrenarse en la capital colombiana antes de emprender rumbo hacia la sede del partido.

Sin concesiones

Los locales quieren ampliar su racha de 12 partidos sin caer en el torneo Apertura. Sin embargo, en la Copa Libertadores, su rendimiento deja dudas tras las derrotas frente a Boca Juniors y Athlético Paranaense, ambas de visita.



"Queremos entrar a la cancha a jugar, a tener mucha posesión de balón pero no desesperarnos. Boca es un equipo al que le regalas algo y te cobra", comentó Gamero.



Los pijaos deberán sobreponerse a las ausencias por lesión del lateral Danovis Banguero, el defensa central Juan Pablo Vargas y el volante Daniel Cataño. Aun así, el estratega cree que podrá marcar diferencia y le apuesta a los espacios que deja el rival.



"A equipos como Boca uno no les encuentra nada malo. Lo que trataremos es hacerlos ver mal, de que cuando nos den espacios y la posibilidad de atacarlos, aprovechar ese momento", dijo.



