La historia detrás de la última foto de Falcao con su papá

Falcao García compartió este martes unas conmovedoras palabras a su fallecido padre, Radamel García King, quien el pasado jueves murió en Santa Marta.

Con ese mensaje, publicado en su cuenta de Instagram, publicó la última foto que le tomaron con su papá, una imagen que tiene una historia, un inolvidable recuerdo.



En esta imagen se ve a Falcao y a su padre en una montaña rusa. Al delantero se le ve disfrutando del momento, mientras que a Radamel García se puede observar con más mesura.

A él (padre de Falcao) no le gustaban las montañas rusas y les tenía mucho miedo FACEBOOK

“A él (padre de Falcao) no le gustaban las montañas rusas y les tenía mucho miedo, pero Falcao siempre le gustaron mucho. Entonces cada vez que iban a parques de diversiones y eso le insistían para que que se subiera”, le contó a EL TIEMPO un familiar del delantero del Mónaco.



Sin embargo, pudo más la insistencia de Falcao a su padre para que lo acompañara en estas aventuras, que Radamel García terminó accediendo a las peticiones de su hijo y se montó con él en una de estas atracciones hace unos años en Orlando, Florida, durante unas vacaciones.



“Hace como dos años, en Orlando, decidió subirse y desde ahí les perdió el miedo. Entonces desde esa vez, cuando iba a los parques, se subía”, añadió el familiar.



La última foto de Falcao con su padre, como el mismo atacante colombiano reseña en su publicación en Instagram, fue el pasado octubre durante una gira de la Selección Colombia por Estados Unidos, cuando enfrentó al equipo local y a Costa Rica.



“Esta última foto fue en Tampa, cuando la selección jugó en septiembre u octubre, no recuerdo bien. Ellos fueron a Bush Garden y de ahí es la foto”, concluyó.



Este recuerdo de Falcao, en el que su papá decidió volver a acompañarlo en sus deseos, no se borrará nunca de la mente del atacante y por eso quiso hacerlo público.



“Te honro y junto a mi esposa e hijas te recordaremos todos los días de nuestra vida. Te amé, te amo y te amaré por siempre. ** Al final de este álbum la última foto que nos tomamos”, dijo Falcao.



