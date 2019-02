La Supercopa de España se disputaría con cuatro equipos

La Supercopa de España, que enfrenta tradicionalmente al vencedor de la Liga con el de la Copa del Rey, se convertirá en una final a cuatro con el subcampeón liguero y el finalista de Copa, y volverá a jugarse en el extranjero, anunció este martes la Federación Española de Fútbol.

"Elevaré a la próxima asamblea de la Federación un nuevo cambio de modelo para que haya una 'final four' con los finalistas de la Copa del Rey y el primer y segundo clasificados de la liga", declaró el presidente de la federación (RFEF), Luis Rubiales, en un desayuno de prensa en Madrid.



El dirigente, elegido el pasado año para intentar renovar la institución dirigida durante cerca de 30 años por Ángel María Villar, afirmó querer implicar a más clubes en la Supercopa de España, dominada históricamente por el Barcelona y el Real Madrid.



"De esta manera conseguimos que la marca de los clubes españoles no se circunscriba a uno o dos clubes", añadió Rubiales. "Con este nuevo modelo conseguimos hacer participar a otros clubes profesionales de una manera importante. Se jugará en un periodo de cuatro o cinco días y esperamos aprobarlo en abril. Abre el abanico a que haya dos o tres clubes más que puedan entrar en una generación de ingresos", explicó el presidente de la RFEF.



El proyecto de Rubiales prevé unas semifinales entre el campeón liguero y el finalista de la Copa por una parte, y entre el subcampeón del campeonato español y el ganador de Copa por otra. "Los ganadores de cada semifinal se pueden enfrentar en una final. Todo esto en un periodo de cuatro o cinco días, aproximadamente. Tendremos noticias en esa asamblea, espero poder hacerla en el mes de abril", añadió.



Este nuevo formato tiene la ventaja de no agregar más fechas al calendario actual, habitualmente desarrollado en una semana en partidos de ida y vuelta entre el campeón liguero y el de Copa. Si un club acumula los dos trofeos, Rubiales prevé elegir a los clubes clasificados en función del "histórico de la Copa del Rey".



En 2018, la RFEF ya había innovado organizando la Supercopa de España a un único partido disputado en Tánger (Marruecos), en el que el Barça ganó 2-1 al Sevilla. Rubiales confirmó que la Supercopa 2019 volverá a jugarse fuera de España.



AFP