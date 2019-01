La historia de Colombia en la Copa América

Pasaron 29 años para que Colombia, por primera vez, tuviera representación en el entonces llamado Campeonato Suramericano de Mayores. Todos esos años de ventaja hicieron que nuestro fútbol se demorara mucho en acercarse a los grandes del continente.

Esa primera participación, en 1945, Colombia terminó en el quinto lugar entre siete participantes y logró su primera victoria, 3-1 frente a Ecuador. De resto, logró un empate a tres goles frente a Bolivia y el resto de partidos los perdió: 3-0 con Brasil, 7-0 con Uruguay, 2-0 con Chile y 9-1 con Argentina, que fue el campeón. Cabe anotar que entonces Colombia aún no tenía liga profesional, que se creó tres años después.



Para la segunda participación colombiana, en 1947, las cosas no mejoraron. Dos empates y cinco derrotas fue el balance colombiano. Y en 1949, ya con la Dimayor en marcha, Colombia tuvo como base al Junior de Barranquilla: el balance volvió a ser pobre: dos igualdades y cinco caídas.



Colombia no fue a las siguientes tres ediciones del torneo. Reapareció en 1957, cuando logró el primer gran hito: venció 1-0 a Uruguay, con gol de Carlos Arango Medina. También le ganó 4-1 a Ecuador, pero otras cuatro derrotas la dejaron en el quinto lugar, entre siete participantes.



Para 1963, en el torneo realizado en Bolivia, había una gran ilusión, teniendo en cuenta que estaba la base que fue al Mundial de Chile-62, pero con Gabriel Ochoa Uribe como técnico. La participación fue decepcionante: último lugar, con un punto.



En la edición de 1967, que se realizó en Uruguay, hubo eliminatorias. Y Colombia debió enfrentar a Chile. No clasificó: perdió 5-2 en Santiago y empató sin goles en Bogotá. Fue la última vez, hasta entonces, que el torneo se hizo en una sede fija. Pasarían ocho años para volver a ver la Copa en juego.

La primera gran ilusión

La Copa América de 1975 fue la primera vez en que Colombia tuvo opciones reales de conseguir la corona. Dirigida por Efraín 'Caimán' Sánchez y con jugadores como Wilington Ortiz, Pedro Zape, Ernesto Díaz, José 'Boricua' Zárate, Miguel Escobar, Óscar Bolaño, Diego Umaña, Jairo Arboleda y el aporte de los nacionalizados Hugo Horacio Lóndero y Nelson Silva Pacheco, el equipo se llenó de argumentos para pelear por el título.



En la primera fase, Colombia dejó atrás a Paraguay y Ecuador. Luego se enfrentó en semifinales con Uruguay, a la que goleó 3-0 en El Campín. En Montevideo perdió 1-0, en una noche consagratoria de Zape, que le atajó dos penaltis a la gran figura uruguaya de la época, Fernando Morena.

Colombia fue subcampeón en 1975, luego de perder la final contra Perú. Foto: Archivo EL TIEMPO

La final fue contra Perú, uno de los grandes equipos de la década del 70, que venía de eliminar a Brasil. En Bogotá, Colombia ganó 1-0, con gol de Ponciano Castro. En Lima cayó 2-0, con autogol de Arturo Segovia y tanto de Osvaldo 'Cachito' Ramírez. El reglamento obligaba a un tercer partido, que se jugó en Caracas. Allá, los peruanos se coronaron campeones, con gol de Hugo Sotil, por entonces figura del Barcelona.



En las otras dos Copas que se jugaron con ese formato, Colombia quedó eliminada en la primera fase, en 1979 y 1983. Para 1987, la Conmebol decidió que el torneo volviera a una sede fija. Y en Argentina comenzó a cambiar la historia del fútbol colombiano.

El nacimiento de una generación

Francisco Maturana se hizo cargo de la Selección de mayores en 1987, después de haber dirigido el equipo preolímpico. Aunque no clasificó a Seúl-88, su fútbol deslumbró. Le dieron confianza y logró poner a Colombia a pelear con los grandes.

En la primera fase, triunfos contra Bolivia (2-0) y Paraguay (3-0) hicieron sonar fuerte el nombre de Colombia. En la semifinal se encontró con Chile, que lo venció 2-1 en tiempo extra. Tuvo que jugar por el tercer lugar contra la Argentina e Diego Maradona, que venía de ser campeona del mundo un año antes. Y le ganó en su casa, el estadio Monumental, 2-1, con goles de Gabriel Jaime Gómez y Juan Jairo Galeano. No fue campeón, pero el equipo se ganó el respeto del continente y comenzó el camino para volver a ir a un Mundial, el de Italia-90.



En Brasil-1989, Colombia no pasó de la primera fase. Pero en las tres ediciones siguientes estuvo entre las cuatro primeras: fue cuarta en Chile-91, con Luis Augusto García como técnico; perdió por penaltis con Argentina en la semifinal de 1993, en el regreso de Maturana, y en 1995, en Uruguay, volvió a ser tercera, con Hernán Darío Gómez en el banco.

En 1995 se terminó en el tercer puesto, tras perder con Uruguay en semifinales y ganarle a Estados Unidos en el partido por el tercer puesto. Foto: Archivo EL TIEMPO

'Bolillo' decidió mandar un equipo alterno a Bolivia, en la edición de 1997, y allí, los locales lo eliminaron en cuartos de final. Y en 1999, en el único torneo oficial que dirigió Javier Álvarez con el equipo de mayores, el equipo tuvo una primera fase arrolladora, en la que venció a Uruguay, Argentina y Ecuador, para terminar cayendo en cuartos de final contra Chile, en un increíble partido. La revancha vendría dos años después.

Título en casa

Un nuevo regreso de Francisco Maturana, tras la polémica salida del 'Chiqui' García de la Selección, significó el que, hasta ahora, es el único título oficial del equipo de mayores en toda la historia. La Copa se jugó por única vez en Colombia y el hecho de jugar como local se aprovechó con creces.



La primera fase se jugó en Barranquilla. Colombia venció a sus tres rivales: Venezuela (2-0), Ecuador (1-0) y Chile (2-0). Luego, el equipo venció 3-0 a Perú en Armenia para llegar a semifinales. El cupo a la final se obtuvo en Manizales, donde la Selección venció 2-0 a Honduras.



El 29 de julio de 2001 fue el día más importante de la historia de Colombia en el torneo. Óscar Córdoba; Iván López, Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes y Gerardo Bedoya; Juan Carlos Ramírez, Fabián Vargas, Freddy Grisales, Giovanni Hernández; Elkin Murillo y Víctor Aristizábal fueron los 11 titulares frente a México. Aristizábal, goleador de la Copa con seis anotaciones, se lesionó muy temprano. Fue un partido de muchos nervios que se resolvió con un gol de Iván Córdoba a los 20 minutos del segundo tiempo. Por fin, Colombia podía gritar que era campeona de América...



Tres años después, en Perú, Reinaldo Rueda decidió llevar una nómina alterna, a la que le alcanzó para llegar a semifinales. Perdió 3-0 con Argentina en esa instancia y luego cayó 2-1 frente a Uruguay para terminar de cuarta. Hasta ahora, Colombia nunca volvió a meterse entre los cuatro primeros.



Venezuela-2007 fue una de las decepciones más grandes de Colombia. Dos goleadas (5-0 de Paraguay y 4-2 de Argentina) acabaron con la ilusión. El 1-0 del último partido contra Estados Unidos no sirvió de nada. Y en las dos últimas ediciones, el equipo quedó afuera en cuartos de final: en Argentina-2011, Perú lo venció 2-0 en el alargue. Y en Chile-2015, fue Argentina la que la sacó, aunque tuvo que llegar hasta los penaltis. Ahora, la meta es volver a lo más alto.



En el 2011 la Copa América se realizó en Argentina. La Selección Colombia fue sembrada en el grupo A y pasó de primera a la siguiente fase con 7 puntos, fruto del triunfo 1-0 contra Costa Rica, del empate 0-0 con Argentina y la victoria 2-0 sobre los bolivianos. Luego, cuando se creía que avanzaría, Colombia perdió 2-0 con Perú y se despidió de un torneo en el que pudo llegar más lejos.



Y cuatro años más tarde, en el 2015, el torneo se cumplió en Chile y Colombia llegó con mucha expectativa. Hizo parte de la serie C y pasó a la siguiente fase, tras cuatro puntos que logró con el triunfo sobre Brasil 1-0, con gol de Jeison Murillo, luego de haber perdido en el debut 1-0 con Venezuela. En el último partido del grupo, el combinado nacional empató 0-0 con los peruanos. En la segunda ronda, el elenco nacional igualó 0-0 con Argentina, pero perdió 5-4 en los tiros penalti.



Al año siguiente, en cumplimiento de la Copa América Centenario, en Estados Unidos, la Selección Colombia de José Pékerman llegó lejos. En la primera ronda, el elenco nacional pasó de segundo en el grupo A, con seis puntos, los mismos que el seleccionado local, pero con un gol menos de diferencia. Se le ganó 2-0 a EE. UU., 2-1 a Paraguay, pero se perdió 2-3 con Costa Rica.



En la fase siguiente, los colombianos empataron 0-0 con Perú y en la definición de penaltis derrotaron a los Incas 4-2. En la semifinal, Colombia perdió 2-0 con Chile y aseguró el tercer puesto de la Copa, tras el triunfo 1-0 con Estados Unidos, con tanto de Carlos Bacca.



DEPORTES