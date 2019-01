Brasil, con todo el favoritismo para ganar la Copa en su casa

El 1-7 que le asestó Alemania a Brasil en las semifinales del Mundial-2014 es un golpe que no se ha olvidado, que permanece fresco entre los brasileños y que alienta los deseos de reivindicación de la selección auriverde frente a su público, ahora que sera anfitriona de la Copa América.

Brasil parte como favorita al título, no solo por su historia y tradición, sino por su notable recuperación tras la llegada al banquillo de Tite, en 2016. En el pasado Mundial de Rusia el equipo no alcanzó el objetivo, que era ser campeón, y se quedó en cuartos a manos de Bélgica. Pero eso no frustró el proceso. Tite renovó de inmediato y su primer nuevo gran reto es la Copa América. Tiene entre sus figuras a Neymar, llamado a ser una de las estrellas del torneo. Brasil ya se impuso ocho veces, y ahora que es local, esta llamado a conquistar la Copa por novena vez.

Palmarés

Títulos: 8

Subtítulos: 11

J: 178

G: 99

E: 35

P: 44

GF: 405

GC: 200

Director técnico

Tite llegó como un salvavidas para la selección brasileña de fútbol, en el 2016. Su llegada le imprimió un cambio al seleccionado que venía sufriendo reiterados golpes y que había perdido mucho de su estilo de juego. Con Tite, que hoy tiene 57 años, Brasil volvió a su esencia. Tuvo un paso imponente en la pasada eliminatoria al Mundial de Rusia y aunque no logró ganar el título, la Confederación confió plenamente en Tite para que siguiera al frente.



Tite es un entrenador de mucha experiencia en clubes, con paso por equipos como Gremio, Corinthians Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional, entre otros. Afuera de Brasil solo ha dirigido en Emiratos Árabes. Y Brasil fue su primer seleccionado. Su logro más importante hasta el momento es haber ganado la Copa Libertadores con Corinthians, en 2012 y haber clasificado a Brasil al reciente Mundial.

Tite, entrenador de Brasil. Foto: AFP

Figura

Neymar (26 años)

Hablar de Neymar es hablar del jugador más importante de Brasil en la actualidad, en medio de las diferentes estrellas que tiene el seleccionado. Neymar está entre los grandes jugadores del mundo y aunque sigue en deuda con su selección, es el llamado a brillar en la Copa América. Actualmente en el PSG francés, con paso glorioso, por el Barcelona, Neymar no ha podido brillar como esperaba en Francia. Además sus planes no resultaron como esperaba en el Mundial de Rusia. Este 2019 tiene en la espalda el reto de guiar a Brasil a ganar la Copa América ante su público.

Neymar Jr. Foto: Reuters

