A Junior solo le sirve ganarle a Palmeiras en la Copa Libertadores

Junior no tiene otra sino ganar en el estadio Allianz Parque de São Paulo cuando se enfrente este miércoles a Palmeiras de Brasil, juego en el que un empate u otra derrota lo dejarían sin opción alguna de clasificar a la siguiente fase por el grupo G de la Copa Libertadores. El juego será a las 7:30 p. m. con TV de Fox Sports.

Y en las huestes del elenco colombiano lo saben, pero también son conscientes de que obtener los tres puntos es una apuesta difícil, pues al frente tienen a un rival duro que tiene nómina y técnico, Luis Felipe Scolari, para pelear el título del certamen.

Junior no tiene puntos, es último en la serie, mientras que Palmeiras lleva seis unidades. El elenco de Brasil venció 0-2 en Barranquilla al grupo de Luis Fernando Suárez, que volvió a caer en la segunda salida, 1-0, con San Lorenzo, en Argentina, y por idéntico marcador en Perú contra Melgar, en una pobre campaña que lo tiene agonizando.



Palmeiras llega a este encuentro tras haber perdido en Buenos Aires el primer puesto en favor del San Lorenzo, que le ganó por 1-0 y, aún invicto, se consolidó en el liderato.

Para el DT, Suárez, bajar los brazos no está en el libreto, por lo que planteará lucha para conseguir la victoria que los deje vivos en el grupo.



“No podemos perder nuestra esencia: la tenencia de la pelota. Ellos (Palmeiras) pierden si no tienen el balón, y a nosotros nos gusta tocar. En el partido en Perú no lo hicimos, y por eso perdimos”, señaló Suárez.



La zona del campo que más preocupa en este momento a Scolari es el ataque, pues ya son los tres los partidos consecutivos en los que el equipo no ha conseguido marcar un solo gol, aunque ya Suárez les ha advertido a los jugadores que hay que tener cuidado en ese aspecto.



“Palmeiras tiene un buen contragolpe. Desde el saque del arquero son muy ofensivos. Recuperan bien en la mitad de la cancha, donde tienen un fortín, y se mandan de una al ataque”, explicó el técnico colombiano.



Y agregó: “Hay que tener cuidado con los costados porque ellos desdoblan bien, son rápidos y se arman al instante. Por eso, del contragolpe no podemos perder los rebotes”.



El sábado pasado, Junior empató 2-2 con Equidad en la fecha del rentado local, pero el club barranquillero puso a jugar a los suplentes, guardando lo mejor de su nómina para el partido de hoy en Brasil, en el que se necesita de la mejor noche de Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz, Matías Fernández, Rafael Pérez y Fabián Sambueza, algunos de los referentes del equipo que no ha tenido una buena Copa.



Para Junior, las posibilidades de avanzar a los octavos de final pasan no solo por ganar todo lo que falta, sino esperar una compleja combinación de resultados de sus otros rivales.



“Tenemos jugadores con mucha experiencia, un grupo muy bueno. Tenemos que levantar la cabeza y seguir adelante porque sabemos de la importancia del resto del año y de conquistar algún título: en la Copa de Brasil, en la Libertadores o en el Brasileirao”, declaró el atacante del local Gustavo Scarpa.



En caso de derrota del Palmeiras, el Melgar peruano, tercer clasificado con cuatro unidades, tiene posibilidades de acechar la segunda plaza si vence al San Lorenzo argentino.

Alineaciones probables

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Antonio Carlos, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa; Thiago Santos, Felipe Pires, Bruno Henrique, Moisés; Dudú y Deyverson. Entrenador: Luiz Felipe Scolari .



Junior: Sabastián Viera, Marlon Piedrahita, Willer Ditta, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez, Fabián Sambueza, Luis Narváez, Víctor Cantillo, Matías Fernández, Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez. Entrenador: Luis Fernando Suárez



