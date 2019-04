Junior sigue con mala racha en la Libertadores: perdió 1-0 con Melgar

Junior de Barranquilla no levanta cabeza en la Copa Libertadores y con la caída de este martes en su visita al Melgar peruano, 1-0, completó tres partidos perdidos en igual número de salidas por el grupo F de la Copa Libertadores.

No fue una buena noche para los dirigidos por Luis Fernando Suárez, porque si no fuera por el arquero Sebastián Viera el resultado hubiese sido mayor.



El único tanto del equipo de Perú lo consiguió Giancarlo Cardona, al minuto 27 de la segunda parte, tras el cobro de un tiro de esquina, en una acción en el que Viera tuvo que ver.



Junior tuvo opciones de anotar, pero esta vez Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez no tuvieron la puntería de otros encuentros. En el local pasó igual. El conjunto orientado por Jorge Pautasso pudo haber ganado por más goles, pero los delanteros no estuvieron finos a

la hora del remate.



Hideyoshi Arakaki tuvo las dos mejores opciones de marcar para Melgar, pero en la primera se su cabezazo lo paró Viera y en la otra erró su remate, solo frente al arco.

Preocupa ya el nivel de Junior. No solamente ha perdido 0-2 contra Palmeiras, 1-0 con San Lorenzo y ahora con melgar por el mismo marcador, sino que su funcionamiento no fue el mejor.



Cuando se fue en ventaja Melgar, Junior se fue encima en busca del empate, pero el portero, Carlos Caceda, estuvo bien y evitó la caída de su arco.



El elenco colombiano visitará a Palmeiras el próximo 10 de abril en su cuarta salida.



Deportes