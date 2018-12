De visitante, Junior ya sacó tres resultados en esta Copa Suramericana

Después de ceder un 1-1 en Barranquilla y de fallar un penalti, Junior llegó a Brasil para desafiar mañana al Atlético Paranaense, en el juego de vuelta de la final de la Copa Suramericana. Quedar campeón en Curitiba, aunque sea un reto enorme, no es imposible para un Junior que de visita avanzó de ronda dos veces en Argentina, y en Bogotá enrumbó el paso a la final.

Junior recuperó la confianza el sábado pasado, cuando derrotó al Medellín en la ida final de la Liga local (4-1). Ese fue un envión para el equipo, que está mentalizado en lograr los dos títulos. Ambos deberán resolverlos fuera del Metropolitano. Pero Junior sabe jugar afuera. Lo ha demostrado a lo largo de la Copa Suramericana. Más allá de que cayó en su primera salida, cuando visitó a Lanús en la segunda fase (1-0), luego consiguió tres resultados importantes, los que lo tienen en la final y muy cerca de lograr el título.





En octavos de final, Junior tuvo que ir a Argentina para enfrentar a Colón de Santa Fe. Ya lo había vencido 1-0 en Barranquilla, así que iba por un buen resultado para avanzar. Lo logró, pese a comenzar perdiendo. Un gol del delantero Daniel Moreno le dio el empate 1-1 y la clasificación a cuartos de final.

Colón vs. Junior. Foto: AFP

Junior se fue fortaleciendo, fue acoplando un equipo más equilibrado. Sin embargo, pasó muchos trabajo en la serie contra Defensa y Justicia. Lo venció bien de local, 2-0, pero de nuevo le tocó ir a Argentina, y allí perdía 3-0 y parecía que se despedía de la Copa. Sin embargo, Junior demostró que también puede luchar, y a base de esfuerzo logró un golecito, el de Luis Díaz, al minuto 26 de la parte final, y con ese tanto igualó la serie, y por gol visitante, consiguió su cupo para la semifinal.

Luis Díaz le anotó a Defensa y Justicia el gol de la clasificación a semifinal. Foto: REUTERS

Ya instalado entre los cuatro mejores, Junior dio su gran golpe de autoridad en la Copa Suramericana. Le tocó iniciar de visitante, en Bogotá, contra Santa Fe, y en El Campín consiguió un categórico triunfo 0-2, con tantos de Teófilo Gutiérrez y Marlon Piedrahíta, y con ese resultado puso un pie en la gran final. Lo ratificó después en el Metropolitano con otro triunfo, 1-0.

Junior ganó 0-2 a Santa Fe, en el juego de ida de la semifinal de la Copa Suramericana. Foto: AFP

Ahora, Junior tendrá que sacar a relucir esa fortaleza de visita para conquistar la Copa. “En los 15 primeros minutos, ellos van a salir a arrollarnos, a marcar rápido, por lo que tenemos que estar atentos, y nosotros de visitantes hacemos cosas importantes”, dijo ayer el volante Víctor Cantillo desde Brasil.

En los 15 primeros minutos, ellos van a salir a arrollarnos, a marcar rápido, por lo que tenemos que estar atentos, y nosotros de visitantes hacemos cosas importantes FACEBOOK

TWITTER

El problema es que Paranaense es un equipo fuerte de local. En el torneo brasileño no pierde desde junio, cuando cayó con São Paulo, aunque en esta Copa sí sufrió una caída en casa, contra Bahía, en cuartos de final (0-1). Ese es el mejor antecedente que tiene Junior, que cuando juega de visitante saca ventaja de los espacios, lo que no le pasa de local, como en el partido de ida cuando Paranaense jugó a contragolpearlo. “Cuando un equipo nos espera, nos cierra los espacios, sobre todo en Barranquilla. Pero, en ambas circunstancias, el equipo ha aprendido a manejar estos partidos, y eso es una clave de este Junior”, agregó Cantillo.



Atrás ya quedó el penalti fallado por Rafael Pérez y que hubiera dado más comodidad; ahora, Junior solo piensa en conquistar mañana la Suramericana en suelo brasileño. Un empate obligará al alargue, y si persiste, habrá penaltis, pero no quieren llegar hasta eso. “Es el partido de nuestras vidas y vamos a buscar un gol para poder ganar. Los penales están lejos, pensamos en los 90 minutos. Si se dan, bueno, pero estamos pensando en el desarrollo del juego”, dijo el portero Sebastián Viera.



DEPORTES