Jugadoras opinan sobre el microciclo de la Selección Colombia

Sandra Sepúlveda y Carolina Pineda hablaron este martes desde la Federación Colombiana de Fútbol, en el microciclo de trabajo con miras a los amistosos contra Perú, que sirven de preparación para los Juegos Panamericanos 2019.

Sandra Sepúlveda

Hace tiempo no nos veíamos, abrazos y bienvenidas a todas, también a las que no venían hace rato, reunirnos y recordar ese mundial de Canadá que nos dio tantas alegrías, es eso lo que nos llena de emoción, que nos da gana de salir a luchar por la medalla de oro.



Los amistosos preparatorios contra Perú…

Tuvimos una charla técnica, vemos que Perú ha mejorado muchas cosas, llevan siete ciclos, pero nosotros fútbolísticamente somos más fuertes, es contrarrestar algunas cosas y aprovechar las fortalezas que nosotros tenemos.



La liga…

En cuanto a la Liga ya dijeron que arrancará en agosto, no se ha definido nada, lo tenemos en espera, ahora nuestra prioridad es la Selección, es en lo que tenemos que pensar, eso de la liga lo podemos solucionar después, va por buen camino con todo lo que se gestó, pero en estos momentos lo importante es la Selección.



Acoplamiento…

Nos conocemos hace muchos años, lo único es arropar a la sub 20 y sub 17, es acomodarnos al plan estratégico que tiene el profe y salir a jugar y a ganar, siempre nos vamos a entrenar con la mentalidad de ganadoras.

Carolina pineda

Las críticas hacia el fútbol femenino es una muestra de que hemos crecido, el hecho de que se nos obligue a ganar y a tener protagonismo significa que crecimos como Selección, para nosotras es un reto muy importante, fue grato volvernos a ver y compartir juntas.



¿Valió la pena lo que pasó?

Vale la pena, las intenciones tienen que estar acompañadas de acciones, esperamos que se lleven a cabo todas las cosas que venimos desarrollando en conjunto con todos los entes que están en la cabeza del deporte en Colombia.



Una nueva convocatoria tras las exigencias de la Liga…

Yo creo que hemos sido valientes, no es fácil, es la representación de lo que es nuestra sociedad como país, a nosotras las mujeres, en todos los ámbitos de la vida, nos ha tocado dar un pasito adelante para hacernos un poco más visibles, es una forma de decir que estamos al frente y que somos responsables.



Expectativas...

El fútbol femenino tiene algo en particular, por naturaleza las mujeres somos más pretenciosas, somos menos cautelosas que los hombres, puede que eso nos juzguen, por el hecho de decir - vamos a ser campeonas- , eso es lo que tiene el equipo y en especial el fútbol femenino.



Profe Abadía...

Es una persona que tiene experiencia y tomará las decisiones pertinentes para lograr el objetivo.



Los amistosos preparatorios contra Perú…

Ellas son jugadores muy técnicas, nos son tan rápidas, así que creemos que no son tan directas, su primer pase es en un fútbol interior.



A las personas que apoyaron y a los que no, ¿qué tiene por decir?

El fútbol femenino de Colombia algún día les va a dar un Mundial, estoy convencida de eso, y a los que acompañan que no deje de luchar porque esto apenas empieza.





DEPORTES