'Todo es posible, especialmente en Anfield': Klopp

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, afirmó este lunes que "todo es posible, especialmente en Anfield", aunque admitió la dificultad que supone remontarle este martes tres goles al Barcelona, en el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de

Campeones. Klopp apeló a una noche mágica, en la que tendrá que superar las ausencias del brasileño Roberto Firmino y el egipcio Mohamed Salah.

"Hemos tenido resultados decentes esta temporada, en los que hemos marcado más

de tres goles, y jugar en casa nos ayuda. Todavía existe la creencia de que podemos hacerlo, pero sabemos que será difícil. Aunque todo es posible, especialmente en Anfield", dijo en la rueda de prensa previa al encuentro.

Además, el técnico alemán consideró que la ausencia de Salah y Firmino ofrece oportunidades a otros jugadores "que pueden convertirse en héroes". "Si remontamos, el nombre de los que marquen será recordado para siempre", aseguró Klopp, al margen del mensaje de esperanza en la remontada, admitió que su equipo se enfrenta a una situación límite, en la que, de salida, deben buscar únicamente la victoria..



"La situación no es la que queríamos tener, pero intentaremos ganar. ¿Cómo lo enfocamos? Trataremos de ganar el partido. Si en un momento dado, tenemos la oportunidad de pasar a la siguiente ronda intentaremos hacerlo. Ha sido una temporada larga y hay una pequeña posibilidad de hacerla más larga. Nos quedan dos partidos en casa, en una temporada increíble, y deberíamos celebrarlo con una buena actuación en el campo y un buen ambiente en las gradas", dijo.



"El resultado de Barcelona no nos ayuda mucho, honestamente. Pero haremos todo lo posible por marcar. Tenemos que lidiar con este resultado. Es fútbol y hay esperanza. No estamos en disposición de decir que sucederá al 100 por ciento, pero es fútbol", resaltó. Para el técnico alemán, no es comparable la situación que vivió el Barcelona en Roma, cuando la pasada temporada fue eliminado después de viajar con un 3-1 a favor.



"Ellos (el Roma) marcaron un gol a domicilio y nosotros no", resaltó Klopp, que aseguró que una de las claves es controlar la posible ansiedad con la que juegue su equipo: "Si quieres ganar, debes respetar los pasos que hay que dar. Tenemos que estar listos para pelear 95 minutos. Tal vez más. No puedes ganar 3-0 en 45 minutos. Tenemos que defender muy bien y ser muy creativos en ataque".



El entrenador del Liverpool, en cualquier caso, resaltó que su equipo jugó bien en la ida y tan sólo le dejó disconforme el resultado. "Fue uno de nuestros mejores partidos de la temporada. Fue extraño. No hemos tenido muchos resultados como ese esta temporada. Y estoy seguro de que el Barcelona viene aquí con respeto. No muchos equipos van al Camp Nou y dominan".



Gran parte de ese resultado fue gracias a Leo Messi, para el que no escatimó elogios Klopp. "Probablemente es el mejor del mundo. Lo tuvimos controlado durante 88 minutos y aún así hizo algo especial. Demuestra que tienes que estar concentrado contra él durante 90 minutos". Por ese motivo, el técnico afirmó que su equipo tiene "que ser perfecto". "Si arriesgas contra el Barcelona, te castigan. Tienes que ser sólido todo el tiempo", resaltó el técnico, que pidió "cabeza fría". "Si tienes una ocasión, es mejor que la aproveches. No puedes subir 500 veces".



EFE