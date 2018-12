'Sufrí en silencio, me esforcé, trabajé a conciencia': Juan Quintero

Juan Fernando Quintero disfruta del momento que está viviendo. Luego de soportar muchas críticas a su llegada a River Plate, hoy es el jugador sensación por anotar el gol que marcó la historia del título frente a Boca en la Copa Libertadores.

Mientras llega la disputa del Mundial de Clubes, Quintero habló con la prensa argentina de todo lo que vivió cuando llegó a River y de lo que está viviendo ahora.



"Cuando llegué (a Argentina) se hablaron muchas cosas, me tildaron con miles de situaciones, pero tuve cautela, soy sumiso, soy callado, pero no quiere decir que no sufro, sufrí en silencio, me esforcé, trabajé a conciencia", dijo el volante colombiano.

Quintero reconoció que tuvo un difícil comienzo al llegar a Argentina. "La pase mal, uno sufre, la familia, mi esposa, mi hija, mi madre, uno por la mentalidad que tiene no le hace tanto daño. Eso me sirvió para fortalecerme mentalmente. Tenía que entrenar para responde en el campo", agregó.



Quintero fue consultado por la clave de River para quedarse con la Copa. "Más allá de los resultados, lo primordial es la unión. En los momentos difíciles es cuando sacamos la casta, la jerarquía, lo demostramos en el año. Jugamos contra rivales grandes. Teníamos individualidades que marcaron diferencia".



En cuanto a su futuro, no quiso referirse a eso. Espera que todo llegue a su momento.

"No puedo pensar en el otro año. Quiero disfrutar este título. Mañana trataremos de pensar en el mundial de clubes".

Por supuesto fue consultado por sus gustos musicales y las críticas que recibió por su amistad con el artista colombiano Maluma. "Soy amigo de Maluma, orgulloso de lo que hace, lo admiro. Vivo contento con lo que le pasa. Que me guste la música es algo personal, pero lo mío es el fútbol y vivo un momento bonito. Quiero aprovecharlo".



