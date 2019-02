Juan Carlos Osorio, acusado de corrupción en traspaso de jugadores

Luego de una salida con muchas dudas y en medio de críticas de la selección de Paraguay, ahora Juan Carlos Osorio es acusado de corrupción, junto a su representante, Rubén Caicedo, por el representante de jugadores paraguayo Miguel González Zelada, luego de que le pidieran, presuntamente, una comisión por la transferencia del atacante Pablo Zeballos para llegar a Atlético Nacional, acusación que llegará a la Fifa.

Según Zelada, Osorio, que era el entrenador en ese entonces de Atlético Nacional, le habría pedido 450 mil dólares extras en la negociación.



“Habían pactado en tres millones de dólares la venta y se hizo solamente en un millón y medio de dólares, entonces ellos para que salga a la venta me extorsionaron, me amenazaron y me dijeron que sino firmaba algún documento no iba a hacerse la venta, entonces como no soy Caperucita Roja, le firmé un documento por 450 mil dólares que yo les iba a traspasar, pero que ese documento no tenía ningún valor comercial ante la Fifa, ante la justicia civil de ningún país, ante el TAS”, dijo González Zelada en ESPN.

“Fueron a Paraguay a un juicio penal en el que le reclamaron 450 mil dólares y cómo voy a pagar 450 mil dólares, si la venta fue de un millón y medio de dólares, a mí solamente me correspondió como agente una comisión de 125 mil dólares, está declarado en Fifa. Me amenazaron de muerte, me hicieron pasar de lo peor. (Osorio) me pidió dinero personalmente. Vino dos veces a Paraguay, se sentó conmigo, me pidió dinero, cuando empezó a apretar, le seguí el juego y terminé ganando. Les puse que ese documento no tenía valor comercial, era un documento nulo, pero como son corruptos aceptaron”, comentó.



Además, el agente paraguayo aseguró que Juan Carlos Osorio es “un hombre muy hábil, se muere por el dinero y manda a su representante Rubén Caicedo”, añadió.

González Zelada aseguró que cuando el colombiano llegó a dirigir a Sao Paulo, lo volvió a contactar para mostrarle su interés por el jugador Julián Benítez. “Me dijo que lo iba a llevar, que íbamos a ganar 250 mil dólares, pero yo con delincuentes no hago negocios”, sentenció.



González Zelada se encuentra preparando una demanda con todos sus abogados ante la Fifa para que inhabiliten de por vida a Osorio.



“Dentro de 15 o 20 días vamos a presentar una demanda a la Fifa pidiendo la inhabilitación de por vida de Juan Carlos Osorio y un monto de resarcimiento”, concluyó.



DEPORTES