Osorio, un DT polémico a la hora de salir de sus equipos

Este miércoles se confirmó que Juan Carlos Osorio, tras “un muto acuerdo” con le Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), no será más el técnico del equipo de Paraguay. El colombiano llegó a esta selección el pasado 3 de septiembre y solo duró 167 días en el cargo, tras jugar un partido –un amistoso contra Suráfrica que quedó empatado-.

En una rueda de prensa, junto al presidente de la APF, Robert Harrison, Osorio confirmó su salida y dio como razón “problemas familiares”. "Estoy aquí para dejarles saber a todos que en mutuo acuerdo y por razones familiares propias, desafortunadamente no puedo continuar en el cargo como seleccionador de Paraguay", dijo el técnico colombiano.



Sin embargo, esta versión contrastó con lo dicho hace dos días, cuando afirmó que no había renunciado a su cargo. Sobre este tema, Osorio fue consultado y dijo: “Exactamente fue eso. Una razón familiar. No es ni prudente ni necesario discutir mi vida familiar en público. Lo que en esa charla informal manifesté, sigo teniéndola, pero la razón familiar no la he podido solucionar y por eso he decidido dejar la selección”.

A pesar de que esa fue la declaración que se dio públicamente, extraoficialmente se dice que Osorio se fue de Paraguay por un problema de dinero entre él y la Federación. Se dice que el técnico pasó la cuenta de sus primeros cinco meses de trabajo por el valor que se había estipulado en el contrato, pero en el documento se habló de que la cifra era para Osorio y su cuerpo técnico.



Como el entrenador no llevó ningún colaborador, la Federación quiso llegar a un acuerdo para pagarle menos ya que finalmente no había nadie más en su cuerpo técnico, y esto le molestó a Osorio.



Aunque estas versiones las desmintió el estratega: Además, dice que no es cierto que se le haya quedado debiendo dinero. "Reiterar lo que expresó el presidente al inicio de su intervención, ambas partes cumplieron con el contrato a cabalidad", afirmó el DT.



Durante la rueda de prensa, a Osorio le recordaron y reprocharon sus constantes declaraciones de su deseo por dirigir la Selección Colombia, que estuvo durante cinco meses sin entrenador.



El colombiano muy molesto le afirmó al periodista: "Por favor me mira, yo nunca hablé de selecciones de la única que hablé fue de la Selección colombiana y porque soy colombiano y por insistencia de ustedes. Udted como paraguayo quisiera trabajar en Paraguay, pero nunca comparé la selección paraguaya con otra, que quede bien claro".



Osorio también señaló: "Como dije seguramente en la primera rueda de prensa, vine al fútbol paraguayo por la admiración de su fútbol que lo ha catapultado a los éxitos que ha tenido. El tiempo que pude trabajar y compartir con los jugadores es una raza que tiene grandes características. Fue un honor trabajar por todos ellos. En lo personal fue un paso positivo y productivo, me llevo enseñanzas que me sirven para futuras oportunidades".

Sus otras polémicas salidas

En el 2012, Llegó al fútbol de México, país en el que solo dirigió 11 partidos al Puebla: ganó 2, empató otros 2 y perdió 7, razón por la que salió de forma prematura.



En el 2015, tras ser campeón en múltiples ocasiones con Atlético Nacional, el rumor de su salida a São Paulo, de Brasil, se dio en medio de unos cuartos de final de la Liga entre Nacional y Cali, lo cual generó polémica ya que se le criticó si estaba de lleno o no en la dirección técnica del equipo antioqueño.



En ese mismo 2015, tras 5 meses en el cargo en el São Paulo, al DT le llegó una oferta de la Selección de México, la cual aceptó. Esto no cayó bien en Brasil, ya que había firmado por dos temporadas y se iniciaba un proyecto con el fin de que él lo liderara.



Durante su estadía en la selección mexicana, Osorio siempre estuvo en la mira de la prensa por sus declaraciones con poca autocrítica; las rotaciones completas que hacía de sus equipos, que hace parte de su estilo, pero nunca tuvo gusto entre los fanáticos y la hinchada mexicana; y no tener mexicanos en el cuerpo técnico.



DEPORTES