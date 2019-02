El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio dejó de ser el seleccionador de Paraguay, así lo anunció el mismo entrenador y el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison.

"Estoy aquí para dejarles saber a todos que en mutuo acuerdo y por razones familiares propias, desafortunadamente no puedo continuar en el cargo como seleccionador de Paraguay", dijo el técnico colombiano.



Y agregó: "Fue un orgullo para mí por dirgir la selección y el tiempo que pude estar. Y les deseo lo mejor y auguro muchos triunfos por el muy buen grupo de jugadores que tiene a nivel nacional e internacional".



Osorio también señaló: "Como dije seguramente en la primera rueda de prensa, vine al fútbol paraguayo por la admiración de su fútbol que lo ha catapultado a los éxitos que ha tenido. El tiempo que pude trabajar y compartir con los jugadores es una raza que tiene grandes características. Fue un honor trabajar por todos ellos. En lo personal fue un paso positivo y productivo, me llevo enseñanzas que me sirven para futuras oportunidades".



El colombiano le deseó lo mejor al equipo paraguayo y dice que tiene unos futbolistas magníficos: "Seguramente que el tiempo lo va a corroborar, que esta es una muy buena generación de jugadores, que se está consolidando. Paraguay tendrá muy buen equipo independientemente que estuviera yo u otro técnico y que hará una muy buena Copa América".



Preguntado por sus declaraciones, hace dos días, en las cuales afirmaban que se quedaba, se puso en duda si realmente se va por una razón familiar, Osorio respondió: "Exactamente fue eso. Una razón familiar. No es ni prudente ni necesario discutir mi vida familiar en público. Lo que en esa charla informal manifesté, sigo teniéndola, pero la razón familiar no la he podido solucionar y por eso he decidido dejar la selección".

​

Sobre el tema de la Selección Colombia, el entrenador dice que: "fue un tema que le dio mucha relevancia, y ante sus preguntas siempre contesté que es un objetivo-sueño. Siempre que pude estuve mirando al fútbol paraguayo. Pero, al inicio de la temporada, pero por estar cumpliendo con el curso no pude asistir a los juegos, pero siempre respondí y traté de familiarizarme lo que más pudiera.



Además, dice que no es cierto que se le haya quedado debiendo dinero. "Reiterar lo que expreso el presidente al inicio de su intervención, ambas partes cumplieron con el contrato a cabalidad", afirmó el DT.



Sobre una pregunta de manoseo al presidente del presidente de la Asosiación paraguaya, por parte de Osorio por hablar de selecciones, el DT intervinó muy molesto."Por favor me mira, yo nunca hablé de selecciones de la única que hableé fue de la Selección colombiana y porque soy colombiano y por insistencia de ustedes. Ud como paraguayo quisiera trabajar en Paraguay, pero nunca comparé la selección paraguaya con otra, que quede bien claro".



Osorio asumió la selección paraguaya el 3 de septiembre del año pasado. Estuvo 163 días en el cargo y tan solo dirigió un partido, el que Paraguay empató 1-1 con Sudáfrica.



