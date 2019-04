Representante de James insiste en que juegue en Juventus

El empresario Jorge Mendes insiste en que la Juventus se quede con el colombiano James Rodríguez, cuyo ciclo en el Bayern Múnich parece concluido y tampoco tendrá cabida en el Real Madrid, dueño de sus derechos deportivos, del técnico francés, Zinedine Zidane.

Según la página calciomercato.com la falta de garantías en el elenco alemán, que no define entrenador para la próxima temporada y que no ha mostrado interés de cancelar los 42 millones de euros por el volante nacional, sería clave para que el jugador recalara en Italia.



“El Real Madrid no tiene la intención de apostar por James, aunque complace al presidente del club, Florentino Pérez, no sucede lo mismo con Zidane”, dice la página.



Por eso, Mendes, en sus conversaciones con Juventus, ha puesto a disposición de los dirigentes el nombre de James, pero la prioridad para el elenco de Turín es el portugués Joao Félix.



“James es una idea que se maneja porque Bayern Múnich congeló la situación e Italia sería un buen destino”, señaló calciomercato.com



Sin embargo, también se informa que el colombiano no es una prioridad para Juventus, pero la puerta permanecería abierta para que el volante llegara a compartir vestuario con Cristiano Ronaldo, con quien estuvo en el Real Madrid.



